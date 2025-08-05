快訊

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

押了！持西瓜刀豐原超商砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌羈押禁見

網球／退出辛辛那提賽 約克維奇美網前不打熱身賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞網壇名將約克維奇（Novak Djokovic）確定退出辛辛那提名人賽。 法新社
塞爾維亞網壇名將約克維奇（Novak Djokovic）確定退出辛辛那提名人賽。 法新社

塞爾維亞網壇名將約克維奇（Novak Djokovic）確定退出辛辛那提名人賽，代表他在美網前不會參加任何賽事，等於溫布頓後再度現身的賽事就是美網，挑戰生涯第25座大滿貫增添變數。

辛辛那提名人賽官方公告，約克維奇因「非醫療」因素缺席賽事；在此之前，他因腹股溝傷勢選擇不參與多倫多名人賽。

一連缺席兩場北美硬地大賽，代表24日開打的美網前，小約不會參加任何熱身賽事。小約前一場出賽就是溫布頓4強，他在7月11日進行的比賽中輸給義大利「世界球王」、最終奪冠的辛納（Jannik Sinner）。

溫布頓8強賽時，小約在比賽尾聲的滑倒，雖完成比賽但影響身體狀況；他形容那次摔倒「很嚴重」、「很尷尬」，4強賽時移動也明顯受影響，左腿還接受貼紮。

38歲的小約在溫布頓前也沒打任何草地熱身賽，再前一次出賽就是法網，同樣在4強敗給辛納。過往他曾在美網4度稱霸，最近一次是2023年，這一冠也是他近期最後一座大滿貫冠軍。

今年美網將從8月24日進行到9月7日，總獎金高達7500萬美元，單打冠軍可獲360萬美元（約1.07億新台幣）。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

美網 辛納 溫布頓

延伸閱讀

溫網／第25冠持續卡關 約克維奇：希望不是最後一次參賽

溫網／對戰約克維奇5連勝 辛納將與阿爾卡拉斯爭冠

溫網／賽末點腳步打滑 約克維奇戲劇性闖4強再寫紀錄

溫網／辛納克服傷勢闖男單4強 將與約克維奇爭決賽門票

相關新聞

蒙特婁女網／4強遭高芙逆轉 謝淑薇錯過搶冠機會

我國網球「一姊」謝淑薇睽違11年再登蒙特婁女網賽戰場，和塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic）闖進4強追...

網球／退出辛辛那提賽 約克維奇美網前不打熱身賽

塞爾維亞網壇名將約克維奇（Novak Djokovic）確定退出辛辛那提名人賽，代表他在美網前不會參加任何賽事，等於溫布...

世運會／開幕典禮7日登場 黃渼茜、孫家閎共同擔任掌旗官

2025年成都世界運動會將於7日晚間8點舉行開幕典禮，教育部體育署鄭世忠署長今天公布開幕式掌旗官名單，由水中運動蹼泳女子...

足球／Formosa 7s國際對抗帶來衝擊 青訓布局成關鍵

2025 Formosa 7s國際七人制青少年足球錦標賽昨天落幕，共吸引132支來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓與全...

足球／梅西右腿肌肉受傷 邁阿密國際列傷兵歸期未定

美國足球大聯盟MLS邁阿密國際（Inter Miami）今天透過聲明宣布，隊長梅西因「右腿肌肉輕微損傷」將缺陣，歸隊時間...

蒙特婁女網／冷門爆不完 溫布頓冠軍斯威雅蒂止步16強

蒙特婁女網賽的冷門不斷，先是頭號種子高芙（Coco Gauff）連輸兩盤敗給地主18歲小將姆博柯（Victoria Mb...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。