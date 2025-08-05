網球／退出辛辛那提賽 約克維奇美網前不打熱身賽

塞爾維亞網壇名將約克維奇（Novak Djokovic）確定退出辛辛那提名人賽，代表他在美網前不會參加任何賽事，等於溫布頓後再度現身的賽事就是美網，挑戰生涯第25座大滿貫增添變數。

辛辛那提名人賽官方公告，約克維奇因「非醫療」因素缺席賽事；在此之前，他因腹股溝傷勢選擇不參與多倫多名人賽。

一連缺席兩場北美硬地大賽，代表24日開打的美網前，小約不會參加任何熱身賽事。小約前一場出賽就是溫布頓4強，他在7月11日進行的比賽中輸給義大利「世界球王」、最終奪冠的辛納（Jannik Sinner）。

溫布頓8強賽時，小約在比賽尾聲的滑倒，雖完成比賽但影響身體狀況；他形容那次摔倒「很嚴重」、「很尷尬」，4強賽時移動也明顯受影響，左腿還接受貼紮。

38歲的小約在溫布頓前也沒打任何草地熱身賽，再前一次出賽就是法網，同樣在4強敗給辛納。過往他曾在美網4度稱霸，最近一次是2023年，這一冠也是他近期最後一座大滿貫冠軍。

今年美網將從8月24日進行到9月7日，總獎金高達7500萬美元，單打冠軍可獲360萬美元（約1.07億新台幣）。

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