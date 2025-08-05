快訊

打電動是「最強腦力訓練」！2類遊戲可提升記憶力、專注力 強化工作效率

太扯！趙露思重病被當中邪 爆經紀公司軟禁酒店「找大師驅魔」

太陽終於重返高雄 桃源區公所號召農用搬運車挺進孤島部落

蒙特婁女網／4強遭高芙逆轉 謝淑薇錯過搶冠機會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

我國網球「一姊」謝淑薇睽違11年再登蒙特婁女網賽戰場，和塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic）闖進4強追平個人在加拿大最佳成績，可惜今天挑戰決賽門票失利，在「超級搶10」大戰不敵美國組合高芙（Coco Gauff）／凱斯勒（McCartney Kessler），無緣決賽。

夢特婁女網賽屬於WTA 1000分級大賽，單打96籤、雙打32籤，總獎金超過515萬美金，謝淑薇上度參賽已是2014年，當年她和中國「金花」彭帥打進4強寫下個人參賽最佳紀錄；相隔11年回歸，她改和達妮洛維琪合作，賽前還在社群分享教練都在夏季假期，「家裡沒人練球，就來蒙特婁渡（比）假（賽）」，結果不但首戰就擊退奧運銀牌俄羅斯組合安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），且一路挺進4強。

尋求生涯第一次在加拿大打進決賽，台塞組合今天首盤先遭破發，不過在3：5落後下連配美國組合發球局，連趕4局下反以7：5先下一城。

第二盤前3局雙方都沒能保住發球局，美國組合率先回穩，在多破一個發球局優勢下以6：4扳平盤數，將比賽帶到「超級搶10」，且在6：6時連拿4分，最終以5：7、6：4、10：6逆轉搶下決賽門票。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

高芙 羅斯 謝淑薇

延伸閱讀

蒙特婁女網／果然百搭！謝淑薇攜塞爾維亞搭檔闖女雙8強

蒙特婁女網／拍下奧運銀牌 謝淑薇暌違11年參賽開紅盤

網球／溫網再闖決賽銀恨 謝淑薇女雙排名升3席

溫網／遭前搭檔逆轉 謝淑薇錯過第10冠

相關新聞

足球／Formosa 7s國際對抗帶來衝擊 青訓布局成關鍵

2025 Formosa 7s國際七人制青少年足球錦標賽昨天落幕，共吸引132支來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓與全...

蒙特婁女網／4強遭高芙逆轉 謝淑薇錯過搶冠機會

我國網球「一姊」謝淑薇睽違11年再登蒙特婁女網賽戰場，和塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic）闖進4強追...

足球／梅西右腿肌肉受傷 邁阿密國際列傷兵歸期未定

美國足球大聯盟MLS邁阿密國際（Inter Miami）今天透過聲明宣布，隊長梅西因「右腿肌肉輕微損傷」將缺陣，歸隊時間...

蒙特婁女網／冷門爆不完 溫布頓冠軍斯威雅蒂止步16強

蒙特婁女網賽的冷門不斷，先是頭號種子高芙（Coco Gauff）連輸兩盤敗給地主18歲小將姆博柯（Victoria Mb...

拳擊／中華拳協國際關係顧問吳倫閑 獲選亞洲拳總執委

亞洲拳擊總會上週末在泰國曼谷舉行特別代表大會，決議由中華民國拳擊協會國際關係顧問吳倫閑，以婦女保障名額獲選執行委員；將推...

電競名將ET征戰EVO 格鬥天王XV奪冠、餓狼傳說亞軍

在美國舉行的格鬥電競盛事EVO 2025，台灣知名選手ET今天在「格鬥天王XV」奪得冠軍，另外於「餓狼傳說：群狼之城」摘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。