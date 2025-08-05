蒙特婁女網／4強遭高芙逆轉 謝淑薇錯過搶冠機會
我國網球「一姊」謝淑薇睽違11年再登蒙特婁女網賽戰場，和塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic）闖進4強追平個人在加拿大最佳成績，可惜今天挑戰決賽門票失利，在「超級搶10」大戰不敵美國組合高芙（Coco Gauff）／凱斯勒（McCartney Kessler），無緣決賽。
夢特婁女網賽屬於WTA 1000分級大賽，單打96籤、雙打32籤，總獎金超過515萬美金，謝淑薇上度參賽已是2014年，當年她和中國「金花」彭帥打進4強寫下個人參賽最佳紀錄；相隔11年回歸，她改和達妮洛維琪合作，賽前還在社群分享教練都在夏季假期，「家裡沒人練球，就來蒙特婁渡（比）假（賽）」，結果不但首戰就擊退奧運銀牌俄羅斯組合安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），且一路挺進4強。
尋求生涯第一次在加拿大打進決賽，台塞組合今天首盤先遭破發，不過在3：5落後下連配美國組合發球局，連趕4局下反以7：5先下一城。
第二盤前3局雙方都沒能保住發球局，美國組合率先回穩，在多破一個發球局優勢下以6：4扳平盤數，將比賽帶到「超級搶10」，且在6：6時連拿4分，最終以5：7、6：4、10：6逆轉搶下決賽門票。
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