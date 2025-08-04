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足球／Formosa 7s國際對抗帶來衝擊 青訓布局成關鍵

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柏文健康事業執行副總陳瑞杰。圖／柏文健康事業提供
柏文健康事業執行副總陳瑞杰。圖／柏文健康事業提供

2025 Formosa 7s國際七人制青少年足球錦標賽昨天落幕，共吸引132支來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓與全台各地的青少年隊伍參賽，主辦單位柏文健康事業的執行副總陳瑞杰在受訪時坦言，這不只是在辦一場比賽，而是想要給孩子們一條真正能走的路。

回顧本屆賽事籌備過程，陳瑞杰指出，今年的挑戰層級遠超去年，分別來自氣候變化與場地調度壓力、賽程流程的臨場應變、以及跨國參賽隊伍的溝通與協調，「今年面對極端天候，我們必須臨時調整場地、人員與接駁安排，還要迅速與教練、選手與家長溝通，確保流暢銜接。」

本屆賽事邀請來自西班牙、日本、香港與澳門的高水平隊伍來台參戰，讓台灣球員得以在本地與世界級對手交鋒。陳瑞杰指出，這種「不出國就能面對世界」的安排，是讓青少年選手認識國際強度、強化技術與觀念的絕佳機會，「不只是讓孩子們體驗對抗強隊，更是教練間的交流平台，各國不同的戰術文化，讓我們也有機會反思、吸收與升級。」

Kaohsiung Attackers FC是目前台灣少數擁有完整青訓體系的足球俱樂部，從U7至U18梯隊一應俱全，並聘有西班牙籍教練團隊長駐培訓。陳瑞杰坦言，目前國內絕大多數青訓仍停留在碎片化、教練個人努力的階段，「真正系統化運作的單位幾乎沒有，我們只能靠自己先走出第一步。我們想讓學校、家庭、社區、企業與政府一起接棒，讓足球不只是課外活動，而是孩子能走上正規、完整培訓路線的一部分。」

談到未來規劃，陳瑞杰表示，目前Formosa 7s主要由企業出資與籌劃，但若有更多來自運動部、地方政府或教育體系的制度性支援，將能為青訓扎根、運動外交與人才養成注入關鍵能量，「希望這不只是企業熱血就辦得起來，而是真正能串接官方、教育與民間的一個平台。」他也透露，明年規模可望持續擴大，並有望結合更多國際隊伍與資源導入。

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