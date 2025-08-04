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足球／梅西右腿肌肉受傷 邁阿密國際列傷兵歸期未定

中央社／ 綜合外電報導
梅西因「右腿肌肉輕微損傷」將缺陣，歸隊時間待定。 歐新社
梅西因「右腿肌肉輕微損傷」將缺陣，歸隊時間待定。 歐新社

美國足球大聯盟MLS邁阿密國際（Inter Miami）今天透過聲明宣布，隊長梅西Lionel Messi）因「右腿肌肉輕微損傷」將缺陣，歸隊時間待定。

法新社報導，38歲的阿根廷籍傳奇球星梅西昨天在聯盟盃（Leagues Cup）賽事邁阿密國際主場對墨西哥內卡哈（Necaxa）開賽後不久，便因右大腿受傷退場，這場比賽最後是由邁阿密國際透過PK戰勝出。

梅西當時在開賽11分鐘後下場返回休息室。

邁阿密國際的聲明指出，梅西「接受醫療檢查以評估他的肌肉不適程度」，這迫使他退出比賽。

「檢查結果證實，他的右腿肌肉有輕微損傷。他的醫療許可（獲准復出）將取決於他的臨床進展和對治療的反應。」

這意味著梅西重返球場之日沒有確切時間。他在美國足球大聯盟MLS本賽季目前以18個進球並列進球王，也在18場比賽中達成9次助攻。

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梅西 大聯盟 Lionel Messi

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