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蒙特婁女網／冷門爆不完 溫布頓冠軍斯威雅蒂止步16強
蒙特婁女網賽的冷門不斷，先是頭號種子高芙（Coco Gauff）連輸兩盤敗給地主18歲小將姆博柯（Victoria Mboko），今天第2種子、剛在溫布頓奪冠的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）也中箭落馬，她以6：7（1：7）、3：6不敵丹麥對手陶森（Clara Tauson），無緣8強，溫布頓至今的9連勝也告終。
陶森列大會16種子，上月溫布頓第四輪輸給斯威雅蒂，蒙特婁女網兩人又在16強碰頭，這次陶森報仇成功，且是生涯首度拍下斯威雅蒂，取得下戰對決今年澳網奪冠的的美國凱絲（Madison Keys）機會。
「我想，幾周前在溫布頓輸給她後有機會贏球，感覺當然很棒，因為那一場我感覺狀況不是很好，而我覺得溫布頓自己打得不錯，所以我覺得如果能保持狀態，我想我還是有機會。」陶森也提到，第一盤在「搶7」奪勝後，告訴自己要趁勝追擊，「因為我知道她永不放棄，不管如何都會全力以赴。」
凱絲第四輪經過三盤大戰，辛苦以4：6、6：3、7：5擊敗列11種子的捷克穆霍娃（Karolina Muchova），晉級8強的她對下一戰心裡有底，她讚陶森擊球出色，發球也很有威力，是名具有力量的球員，各方面都表現出色，「和她比賽時要控制一下情緒，不要操之過急。」
日本名將大坂直美也晉級8強，且只花49分鐘就以6：1、6：0解決拉脫維亞對手塞維絲托娃（Anastasija Sevastova），創下生涯第二快紀錄，也是近19個月後首度打進WTA 1000最終8強。
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