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拳擊／中華拳協國際關係顧問吳倫閑 獲選亞洲拳總執委

中央社／ 台北4日電
拳協國際關係顧問吳倫閑(左)。亞洲拳總提供
拳協國際關係顧問吳倫閑(左)。亞洲拳總提供

亞洲拳擊總會上週末在泰國曼谷舉行特別代表大會，決議由中華民國拳擊協會國際關係顧問吳倫閑，以婦女保障名額獲選執行委員；將推動拳擊發展，也致力為台灣在國際發聲。

前中華民國拳擊協會理事長李武男，曾任亞洲拳擊總會（Asian Boxing Confederation，ASBC）副會長，並於2006年至2010年間擔任執行委員，不但成功提升台灣拳擊運動在國內關注度，還積極爭取國際賽事在台灣舉辦。

吳倫閑則是自李武男之後，台灣首位女性代表當選亞洲拳總執行委員。

拳擊協會秘書長彭俊銘接受中央社記者訪問時表示，儘管是以保障名額成為亞洲拳總執委，但台灣在過去2年始終和總會保持良好溝通，也是他們願意把名額給台灣的原因之一。

彭俊銘指出，台灣的拳擊運動發展在亞洲有目共睹，除了亞運、也拿到奧運金牌，「因此我們也承諾，未來會大方分享資源給亞洲各國，一同促進拳擊運動的發展。」

放眼明年亞運及2028年洛杉磯奧運，拳擊運動都是台灣奪牌、奪金重點之一，彭俊銘表示，台灣能在國際運動組織占有一席之地，對於台灣選手走向世界，一定是非常有幫助。

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拳擊 亞運

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