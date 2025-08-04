2025 New Balance 10K城市路跑系列賽 跑出屬於你的節奏Run Your Way !

全球運動鞋領導品牌 New Balance 將於2025年11月23日舉辦首場「New Balance 10K 城市路跑系列賽」，以品牌精神「Run Your Way」為主題，鼓勵每位跑者以自己的方式探索跑步的樂趣與可能性。這場路跑不是速度的比拼，而是讓每位跑者發現自我風格與節奏的起點。無論你是剛起步的初學者，還是挑戰個人成績的進階跑者，都能在這場賽事中，自信邁步、踏出節奏。

New Balance 提供

New Balance 10K 城市路跑系列賽此次選擇於台北市大佳河濱公園舉行，結合城市景緻與專業賽道設計，打造一場兼具挑戰與享受的路跑體驗。現場設有多樣化補給站、完賽活動區與品牌互動展區，讓跑者從起跑到終點都充滿樂趣與支持。活動更邀請多位運動愛好者與風格代表擔任嘉賓與配速員，陪伴參與者一路前行，一同完成這趟值得紀念的跑步旅程。

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【New Balance 10K 城市路跑系列賽資訊】 活動日期：2025 年 11 月 23 日（日） 集合時間：上午6:30 活動地點：台北市中山區 大佳河濱公園 圓頂天幕 報名時間：2025 年 8 月 4 日中午12:00起於2025 NB 10K城市路跑系列賽官方網站 ：https://nb10krun.com/index.html 開放報名 *可於NB官方LINE帳號查看報名流程教學: https://maac.io/4zjDF *若報名名額額滿將提早截止報名。 *賽事資訊與賽事活動辦法請以2025 NB 10K城市路跑系列賽官方網站為準。 *台灣紐巴倫股份有限公司保留活動內容變更及最終解釋之權利。

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