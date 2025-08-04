快訊

韓演藝圈1日傳2死訊！前樂團成員陳屍飯店 享年58歲

豐原超商命案疑有2嫌 死者從店外被追砍到店內

台股下跌55點收23,378點 台積電下挫5元收1,135元

2025 New Balance 10K城市路跑系列賽 跑出屬於你的節奏Run Your Way !

聯合新聞網／ 綜合報導
New Balance 提供
New Balance 提供

全球運動鞋領導品牌 New Balance 將於2025年11月23日舉辦首場「New Balance 10K 城市路跑系列賽」，以品牌精神「Run Your Way」為主題，鼓勵每位跑者以自己的方式探索跑步的樂趣與可能性。這場路跑不是速度的比拼，而是讓每位跑者發現自我風格與節奏的起點。無論你是剛起步的初學者，還是挑戰個人成績的進階跑者，都能在這場賽事中，自信邁步、踏出節奏。

New Balance 提供
New Balance 提供

New Balance 10K 城市路跑系列賽此次選擇於台北市大佳河濱公園舉行，結合城市景緻與專業賽道設計，打造一場兼具挑戰與享受的路跑體驗。現場設有多樣化補給站、完賽活動區與品牌互動展區，讓跑者從起跑到終點都充滿樂趣與支持。活動更邀請多位運動愛好者與風格代表擔任嘉賓與配速員，陪伴參與者一路前行，一同完成這趟值得紀念的跑步旅程。

New Balance 提供
New Balance 提供

【New Balance 10K 城市路跑系列賽資訊】

活動日期：2025 年 11 月 23 日（日）

集合時間：上午6:30

活動地點：台北市中山區 大佳河濱公園 圓頂天幕

報名時間：2025 年 8 月 4 日中午12:00起於2025 NB 10K城市路跑系列賽官方網站https://nb10krun.com/index.html 開放報名

*可於NB官方LINE帳號查看報名流程教學: https://maac.io/4zjDF

*若報名名額額滿將提早截止報名。

*賽事資訊與賽事活動辦法請以2025 NB 10K城市路跑系列賽官方網站為準。

*台灣紐巴倫股份有限公司保留活動內容變更及最終解釋之權利。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

路跑 品牌 網站 運動 大佳河濱公園

相關新聞

澳門羽球／洪恩慈、謝沛珊女雙奪冠 世界排名攀新高

去年打進澳門羽球公開賽決賽但錯過金盃、世界排名十二的我國女雙左右手組合洪恩慈／謝沛珊，今年不再留下遺憾，昨天寶島組合以廿...

2025 New Balance 10K城市路跑系列賽 跑出屬於你的節奏Run Your Way !

全球運動鞋領導品牌 New Balance 將於2025年11月23日舉辦首場「New Balance 10K 城市路跑系列賽」，以品牌精神「Run Your Way」為主題，鼓勵每位跑者以自己的方式

雲林縣運雲林豪雨照跑不誤 選手：根本看不到賽道

雲林縣承辦今年10月全國運動會，興建全新田徑場，利用縣運會舉辦進行壓力測試，昨縣運會落幕，有家長PO出影片，指昨天虎尾雨...

NFL專欄／麥克勞倫喊交易 指揮官應留人

指揮官明星外接手麥克勞倫（Terry McLaurin）去年交出生涯次佳的1096碼和新高13達陣，但2025為合約最...

LPGA／英國公開賽找回自信 曾雅妮：新旅程正要開始

台灣「微笑天后」曾雅妮今天在LPGA英國公開賽最終回合繳出76桿，以4天高於標準11桿的299桿作收。賽後她說：「這是我...

LPGA／英國公開賽最終輪射鷹獵鳥 徐薇淩並列第6寫個人新猷

我國高球名將徐薇淩今天在英國女子公開賽最終輪射下老鷹，最後一洞再推進「再見博蒂」，單輪繳出70（-2）桿，總桿數282（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。