雲林縣運雲林豪雨照跑不誤 選手：根本看不到賽道

雲林縣承辦今年10月全國運動會，興建全新田徑場，利用縣運會舉辦進行壓力測試，昨縣運會落幕，有家長PO出影片，指昨天虎尾雨勢滂沱，竟未停止賽事，質疑主辦單未保護選手權益，縣府表示，裁判依據賽事規範及現場情況判斷不影響比賽進行，僅上午因打雷暫停半小時賽事，部分區域積水已要求廠商一個月內完成改善。

雲林縣運動會昨天在田徑場舉辦決賽，但雲林各地豪大雨不斷，多個鄉鎮傳出積淹水災情，有民眾形容雨像「倒」的一樣，比賽仍持續進行，並未取消，王姓家長在臉書貼出比賽影片，指檢錄處已經淹水，請選手脫鞋進去檢錄，又讓選手在滂沱大雨中比賽，質疑承辦單位有遵守或在意兒童權利國際公約嗎。

有家長表示，昨天雨勢非常誇張，有些參賽者休息室、休息區都淹水，也有選手跑完說，「根本看不到賽道」，有民眾質疑質疑比賽公平性，運氣好的雨點稍小，運氣差的看不到賽道，「太不尊重選手了，雨這麼大還不取消，跌倒受傷算誰的」。

王姓家長說，前天已經下大雨，昨天雨勢更大，不知道主辦單位為何不取消延期賽事，現場的工作人員更是整整三天在雨中工作，非常辛苦。

縣府教育處指出，依全縣運動會競賽總則，採用中華民國田徑最新規則，田徑比賽在下雨天通常會依照比賽的場地和項目，由裁判判斷是否暫停或終止比賽。如果雨勢過大或場地不適合，裁判可以決定暫停或終止比賽。

教育處長邱孝文表示，昨天室外比賽項目為田徑賽、槌球、足球、滾球，其中足球因為雨勢造成草地泥濘，已取消，其餘賽事現場裁判認定場地設施不影響比賽進行，都照常比賽，僅昨天上午11時因為有打雷情況，裁判決議暫停賽事半小時。

邱孝文表示，新的田徑場跑道洩水狀況良好，沒有積水，相關賽事也都會趁雨勢較小進行，雨中比賽並非特例，先前屏東全運會時也是下雨，照常舉行，從地方到中央的田徑賽事都依循相同規定，若是遇到打雷可能有安全疑慮的情況才會停止賽事，畢竟停辦或延期牽一髮動全身，攸關到選手在其餘賽程安排的權益。

針對縣運期間因逢西南氣流帶來豪大雨，導致田徑場部分區域積水，雲林縣長張麗善昨日下午至田徑場現勘時，已要求業務單位1個月內改善問題，以提供選手最佳場地。 雲林縣承辦今年10月全國運動會，興建全新田徑場，利用縣運會舉辦進行壓力測試，昨縣運會落幕，有家長PO出影片，指昨天虎尾雨勢滂沱，竟未停止賽事，質疑主辦單未保護選手權益。圖／王姓家長提供

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