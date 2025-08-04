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LPGA／英國公開賽斬獲905萬獎金 徐薇淩決定給自己放長假

中央社／ 台北4日電
徐薇淩在LPGA英國公開賽並列第6，寫下個人參賽最佳成績。 法新社
徐薇淩在LPGA英國公開賽並列第6，寫下個人參賽最佳成績。 法新社

台灣女子高爾夫一姐徐薇淩，今天在LPGA英國公開賽最終回合抓3博蒂、獵1鷹、吞3柏忌繳出70桿，以4天低於標準6桿的282桿、並列第6作收，寫下個人參賽最佳成績。

總獎金950萬美元（約新台幣2.8億元）的英國公開賽，是美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽的最後一場，今年移師威爾斯開打，台灣徐薇淩、曾雅妮順利晉級。

徐薇淩今天在最終回合從第1洞出發，一下場就連吞2柏忌，幸好第4洞先抓博蒂回補，接著在標準5桿的第6洞又精彩獵鷹，才將局面回穩。

賽後徐薇淩接受媒體訪問時表示，開局有點緊張，前2洞自己的節奏也有點太快，還好第4洞抓博蒂後心情有稍微放鬆一點；第6洞獵鷹後，才終於把整個人拉回原本的比賽節奏。

今年是徐薇淩第8度參加英國公開賽，過去最佳成績是2017年的並列第23名，今年不但獲得並列第6，甚至還獲得30.2萬美元（約新台幣905萬元）獎金。

徐薇淩指出，由於前3天在14-17洞都打得不好，「所以今天我就跟桿弟說，只要穩穩度過這4洞應該就沒問題了，所以我選擇打得比較保守，也因為這樣，才讓我最後1洞能放鬆心情抓博蒂收尾。」

結束4天的英國公開賽激戰，徐薇淩也決定放自己至少1週的假，她笑說：「這裡的風真的超大，大到連推桿都有影響，我來歐洲4週打了3場比賽，真的需要休息一下，現在我的膝蓋肌肉都覺得很痠痛。」

原本徐薇淩預計參加8月14日開打的LPGA波特蘭菁英賽，不過本週英國公開賽打出好成績，讓她在LPGA積分榜已經竄至第52名，確實有本錢多休息1、2場。

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LPGA 徐薇淩 高爾夫

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