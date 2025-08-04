LPGA／英國公開賽找回自信 曾雅妮：新旅程正要開始

台灣「微笑天后」曾雅妮今天在LPGA英國公開賽最終回合繳出76桿，以4天高於標準11桿的299桿作收。賽後她說：「這是我打得最開心的一天，新的旅程正要開始了。」

曾雅妮在2008年首度參加美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度大賽之一的英國公開賽，就獲得亞軍，接著在2010年、2011年順利2度封后，生涯至今參加過13次英國公開賽。

今年的英國公開賽，曾雅妮前2回合結束以145桿、相隔7年後再度晉級，儘管第3、4回合表現差強人意，但絲毫不影響她的喜悅。

曾雅妮今天接受中央社記者訪問時表示，這4天的比賽心情變化真的很大；第1、2回合確實有點緊張、有點緊繃，順利晉級之後，第3回合有點求好心切，想要有好表現，「反而讓我腦中無法好好決定，甚至有點無法專注。」

她說：「不過昨天打完之後，有跟教練討論了一下後，今天一到球場整個人超級開心，雖然今天只打了76桿，但卻是最開心的一天，就算場上遇到難題，也很有信心可以解決。」

曾雅妮透露，其實今天就是推桿差了一點，「擊球的感覺都非常好，大概有7、8顆在15呎內的博蒂推桿沒把握住，加上我出賽的那4個多小時風超大，否則桿數應該可以更低。」

經歷過低潮、受傷、開刀，曾雅妮透過這場英國公開賽，重新找回自我，「打完18洞的時候，桿弟叫我回頭看一下球場，跟我說『新的旅程才正要開始』，當下我心中真的超級悸動。」

曾雅妮強調，受傷之後雖然有些比賽打得不錯，但心中就是無法放鬆，導致比賽中總會有一些負面想法，「不過今天真的完全不會，就好像回到以前的比賽感覺，我會繼續記得這種感受堅持下去。」

曾雅妮預計本週轉往英國倫敦參加女子歐巡賽（LET）的倫敦錦標賽。

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