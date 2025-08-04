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LPGA／英國公開賽最終輪射鷹獵鳥 徐薇淩並列第6寫個人新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩。中央社資料照片
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩。中央社資料照片

我國高球名將徐薇淩今天在英國女子公開賽最終輪射下老鷹，最後一洞再推進「再見博蒂」，單輪繳出70（-2）桿，總桿數282（-6）桿並列第6名，寫下個人參賽新高，獲得超過30萬美金獎金，打出本季代表作。

30歲的徐薇淩過去大賽最佳成績是2018年美國公開賽並列第5名，今年在英國女子公開賽再度打進前10名，她笑說：「超級開心！」

開賽徐薇淩頭兩洞都吞下柏忌，第4洞抓下第一隻小鳥，第6洞更射下老鷹，第9洞又推進博蒂，不過第10洞再吞柏忌，所幸第18洞推進「再見博蒂」，讓她並列第6完成賽事。

徐薇淩提到，剛下場有點緊張，「前兩洞節奏有點太快，第一洞在草坑，第二洞下沙，開局有點小慌亂。」第4洞回穩成為今天的關鍵一洞，她說：「第四洞對我來說還滿重要，第一桿開得超級漂亮，那洞沒開過那個距離，順利推進去非常非常重要。」

後9洞只在第18洞抓下小鳥，不過對徐薇淩仍有收穫，她透露第14到17洞前三天桿數較高，最後一輪告訴自己專注每一桿，目標不再多花桿數，「有順利打平，對我是一大成功。」

獲得302157美金（約898萬新台幣）獎金的徐薇淩提到，來歐洲一個月已經打了3場比賽，肌肉有點緊繃，接續打算休息一到兩周再回歸LPGA賽事。

2010和11年奪冠的曾雅妮，重返英國女子公開賽也躍過晉級線，最終以299（+11）桿並列第63名，冠軍則由日本女將山下美夢有以277（-11）桿抱走，這才是她LPGA菜鳥賽季，第一冠就是大賽金盃，讓她獲得146萬2500美金（約4349萬新台幣）獎金。

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LPGA 老鷹 徐薇淩

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