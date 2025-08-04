澳門羽球賽洪恩慈、謝沛珊女雙奪冠 世界排名攀新高

去年打進澳門羽球公開賽決賽但錯過金盃、世界排名十二的我國女雙左右手組合洪恩慈／謝沛珊，今年不再留下遺憾，昨天寶島組合以廿一比十八、廿一比十二擊敗日本組合⽥部真唯／大澤佳步，捧起本季的第二冠，世界排名將持續提升，續寫生涯新高。

左手持拍的洪恩慈和謝沛珊去年開始合作，去年澳門公開賽闖進決賽屈居亞軍，不過左右手的組合合作漸入佳境，今年台北公開賽終結十七年的地主女雙冠軍荒，澳門再闖決賽，且是八強賽瓦解對手五個賽末點下戲劇性逆轉。

昨天碰上世界排名六十三的日本組合，洪恩慈／謝沛珊首局帶著十一比三的絕對領先進入技術暫停，恢復比賽後卻被對手打出連拿七分攻勢，一度陷入十三比十五落後，所幸及時回穩才以廿一比十八先下一城；第二局兩人一路領先，順利以廿一比十二拿下勝利。

廿四歲的洪恩慈形容，連兩年打進澳門站決賽，奪冠是個小突破，「也增加我們不少的信心。」年長搭檔三歲的謝沛珊透露，澳門站過程中曾「激烈溝通」，所幸有最好結果。

澳門公開賽總獎金卅七萬美元，和今年五月落幕的台北羽球公開賽同屬ＢＷＦ超級三百系列賽，洪恩慈和謝沛珊奪冠後，本周最新世界排名將小升一席到第十一位，離世界前十的目標只剩一步之遙，有機會成為前「黃金女雙」簡毓瑾／程文欣二○一○年後，首度擠進世界前十的寶島女雙組合。

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