足球／Formosa 7s落幕 萬人湧入高雄熱絡觀光

由柏文健康事業主辦的Formosa 7s青少年足球錦標賽於今天在高雄圓滿落幕，今年參賽選手總人數達2500人，賽事期間三地同時開踢，讓高雄國家體育館、楠梓足球場、高雄大學洋溢青春與熱情。

此賽事不僅促進青少年足球交流，更成功展現台灣舉辦國際體育賽事的實力與熱情。閉幕典禮上，高雄市運動發展局長侯尊堯出席致詞時說：「高雄正積極推動運動產業國際化，Formosa 7s正是一個具代表性的成功案例。透過這樣的國際賽事，我們不僅讓更多世界看見台灣年輕足球選手的潛力，也讓高雄成為亞洲青少年足球交流的重要舞台。」

侯尊堯強調，高雄市將持續與各方合作，透過運動打造城市品牌，推動城市外交與產業經濟發展，讓運動成為市民生活的一部分，也成為高雄走向國際的重要橋梁。

Formosa 7s國際青少年足球錦標賽於今天閉幕，活動吸引包含96支來自外縣市及國外隊伍，以及36支高雄市代表隊。參賽選手總人數達2500人，連同教練、家長與隊職員等隨行人員，活動總規模突破1萬人，為高雄帶來熱絡運動觀光人潮。

本賽事為期5天4夜，眾多隊伍選擇在高雄住宿、用餐與觀光消費。主辦單位柏文健康事業估算，活動期間整體觀光與商業消費效益預計超過1.05億元，對地方旅宿、餐飲、交通及相關產業挹注可觀收入。

柏文健康事業表示，未來將持續與國內外足球單位合作，舉辦更多層級、更多元化的賽事，讓Formosa 7s成為亞洲具代表性的青少年足球品牌，培育更多具潛力的新星。

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