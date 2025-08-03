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全國啦啦隊賽基隆登場 地主隊組近百名選手參賽 展現實力與企圖心

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供

全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆舉辦。基隆市體育會啦啦隊委員會主委鄭愷玲表示，基隆啦啦隊運動蓬勃發展，從幼兒園到社會組都有選手投入訓練。能在基隆舉辦全國大型賽事，對選手與城市都是極大的肯定。

全年全國啦啦隊比賽2日在基隆市立體育大登場，吸引全國超過200支隊伍、近千名選手參加。今年是基隆第二度承辦啦啦隊全國賽事。

基隆作為地主隊，今年派出近百名選手參賽，展現實力與企圖心。副市長邱佩琳擔任地主隊榮譽領隊，出席開幕典禮時，也為全國好手加油打氣。

邱佩琳表示，啦啦隊運動結合體操、舞蹈與團隊合作，是一項充滿張力與熱情的體育項目。基隆市積極推動在地體育扎根，連續兩年有10名選手、2名教練入選「亞洲啦啦隊錦標賽」國家代表隊，並榮獲亞洲冠軍。

邱佩琳說，市府將持續推動多元體育與基層發展，讓基隆不僅是山海之城，也成為體育之城，讓每一位孩子都有揮灑熱情、實現夢想的舞台。

今年的啦啦隊賽事分上、下半場，上半場由國小與幼兒組率先登場，年紀最小的選手是4歲。下半場為國中、高中、大專與社會公開組，選手們以高難度技術展現競技實力，讓現場觀眾驚呼連連。

中華民國台灣競技啦啦隊理事長張育銓表示，雖然啦啦隊非普遍運動，台灣選手也在國際賽事上屢創佳績，感謝基隆市府與體育會的大力支持，促使賽事圓滿順利。

全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供
全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽，今年在基隆市立體育館盛大登場。圖／基市府提供

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