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足球／Formosa 7s圓滿落幕 地主Attackers FC摘雙冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Kaohsiung Attackers FC在U13與U14組別雙雙奪冠。圖／柏文事業股份有限公司提供
Kaohsiung Attackers FC在U13與U14組別雙雙奪冠。圖／柏文事業股份有限公司提供

2025 Formosa 7s 國際七人制足球錦標賽今天於高雄圓滿落幕，地主球隊 Kaohsiung Attackers FC 展現強烈主場氣勢，於U13與U14組別雙雙奪冠，讓地主球迷享受榮耀時刻，而在最受矚目的U16壓軸戰役中，來自西班牙的勁旅 Getafe FC與日本名門大津高校激戰成和，最終以3：1於PK大戰中勝出，勇奪冠軍。

在U13組決賽中，Attackers FC與銀河射手陷入膠著拉鋸戰，雙方上半場多次互有攻守，比分始終維持在0：0。關鍵時刻，Attackers主將、13號前鋒顏鼎紘在一次中場攔截中斷對方傳球後，展現優異個人能力，一路反擊突破防線，冷靜射門成功破網，攻下致勝一分，成為場上英雄。

教練翁偉賓賽後指出，「孩子們在冠軍戰容易給自己壓力，會緊張、放不開。中場我們提醒大家冷靜、不要著急。雖然比賽一度不穩定，但他們表現得很棒，堅持到最後。」

U14組決賽Attackers FC同樣氣勢如虹，以出色的傳控球風主導比賽節奏，使得樂活豹難以有效壓迫，開賽不到一分鐘便由前鋒長射破門，氣勢如虹，並持續控制比賽進程，最終順利奪冠。

教練陳貴人說：「我們強調控球節奏與位置意識，這批孩子的理解力與執行力非常好。他們在持球時能清楚判斷隊友站位，射門選擇果斷，表現值得肯定。」這支以國中球員為主的梯隊，展現出超齡的比賽智慧與團隊默契，不僅技術出色，更在心態與戰術理解上具備職業潛力。

本屆壓軸戰役由來自西班牙的Getafe FC對上來勢洶洶的日本名校大津高中，雙方實力相當，70分鐘內互有進球，戰成2：2平手，比賽進入PK大戰，氣氛緊張至極。Getafe FC 在門將精彩撲救及隊友穩定罰球之下，最終以3：1勝出，成功捧起U16冠軍獎盃。

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