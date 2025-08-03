企業射箭／箭袋還掛著世大運號碼布 郭昱承正視失利再拚亞運選拔

新濠建設在本週的3連戰收穫男團全勝，剛從德國萊茵魯爾世大運歸隊的郭昱承扮演關鍵的開路先鋒，3場比賽給出高額貢獻，總共挹注12支10分箭，他指出近期狀態確實不錯，感嘆運氣不佳，世大運沒能帶回獎牌。

箭袋上還掛著世大運號碼布，郭昱承笑稱自己忘記取下，其實這趟旅程的回憶不盡美好，原本他期待有了2年前在成都的經驗，這次能一舉站上頒獎台，可惜未能如願，「預賽的發揮不錯，但後面沒有延續，上了決賽台我沒想太多去拚，結果運氣比較不好。」他最終男單止步16強，團體4強作收。

回歸企業聯賽舞台，郭昱承證實手感真的火燙，就算只有出賽男團，但無疑是陣中最穩定的火力供輸者，今天對上彰化銀行，他6支箭都在黃圈內，其中4箭命中10分；事實上，他從前一場賽事開始，就沒有低於9分的箭出現。

面對世大運失利的事實，郭昱承已經重燃目標，希望維持高檔到年底的名古屋亞運選拔賽，「之前拚亞運資格從沒晉級第二輪，現在知道關鍵在專注自己身體，只要做好能控制的部分，就落差不會太大。」

即將升上中正大學四年級，郭昱承認為在射箭方面已經達到當初設定，包含前進世大運，以及為學校摘下全大運金牌，個人的規劃也正在趕進度，「上個月出發德國之前，收到師資培訓的錄取通知，未來可能往體育老師方向前進。」

郭昱承認為射箭選手和體育老師的身份並行，但還在研究可依循的方法，目前重心還是偏向射箭，所以也考慮攻讀研究所，再思考何時取得教師身份。

商品推薦