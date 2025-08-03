企業射箭／「再見10分箭裝GPS」 新竹市愛山林男團出奇招

2025中華企業射箭聯賽正式進入下半季賽程，8回合打完積分榜出現大集團，顯示各隊旗鼓相當。並列龍頭的新北凱撒和彰化銀行同以23分領跑，新濠建設和寒舍集團都以一分之差緊追在後，新竹市愛山林21分、台中銀行20分，也加入尾隨行列。

第8回合的首場賽事，新竹市愛山林靠著張建強壓軸10分箭加持，收下男團勝利，也確定此役3：2力退勁敵新北凱撒，在3連戰的週末劃下完美句點，而且前7戰只拿2勝的女團，今天也有郭紫穎、吳宜霈、林嘉妤強勢捍衛，開始浮出勝利方程式。

男團戰不只以6：2輕鬆獲勝，更在第2局射出59的高分，新竹市愛山林別出心裁的棒次安排，收到比預期更好的效果，由2位新血詹豪杰、張建強分別擔任開路先鋒和終結者，「一哥」林子翔罕見地夾在中間，這是3人在賽前突然想到的新嘗試。

「這週要連續比3天，我前2天也都嘗試了不同棒次，今天突然有靈感，想知道第2棒會不會不一樣，結果看起來這個戰術還不錯。」林子翔賽後如此說道。他認為剛好詹豪杰這3場在男單狀態越來越好，今天也賞出6：0完封勝，很適合擺在第1棒發揮年輕衝勁，而張建強墊後也可以有磨練抗壓性的機會。

第4局奉上再見10分箭，張建強卻坦承全隊都感到不可思議，不是不相信他的能力，而是那其實是支失誤箭，「射出去之前身體動了一下，我也覺得會射到8分，可能我的箭有裝GPS。」因為前面已經有一箭發生相同狀況，所以賽末點上張建強特別專注在自身，結果還是有點出包，卻意外地因禍得福。

張建強是今年新竹市愛山林在新人選秀會第2輪納入的生力軍，前2次出賽試水溫自認成績不太滿意，由於近期處於密集訓練的週期，導致疲勞累積造成斜方肌受傷，緊急找防護員治療才得以順利上場，沒想到完成不可能的任務，「最後一棒的壓力很大，因為角色很關鍵，今天比完有找回信心。」

舉辦主場日的彰化銀行今天則以2：3不敵新濠建設，雖然首場女單邱意晴仍靠著加射比靶心距離，力克「女狀元」風佑築，保住開季以來8戰百分百勝率，但之後的男單和男、女團都失守，其中男單高逢澤更是遭到蔡明修6：0完封。

寒舍集團面對協會青年1隊以3：2小勝收場，儘管女單林佳恩出師不利，以4：6敗給莊書菱，混雙推出的楊恢哲、方婉婷也因陳品安、嚴子喬的超水準演出而吞下0：6，好在老將魏均珩幫忙貢獻男單和男團勝果，女團也找回常勝軍本色。

協會青年1隊本季扮演最佳攪局者，和各家企業隊有不少拉鋸，目前累積18積分，也還咬著大集團，不過教練羅偉旻認為，要讓他感覺到驚喜，應該要來一場5戰全勝，在有挑戰清盤的本事之前，先要求學生每支箭都射到黃圈比較重要，「短時間培養默契很難，加上對決學長、姊一定會很緊張，雖然現在已經習慣有電視轉播，但比賽場地每次在換，他們對風和建築物的適應還無法馬上到位。」

現在協會青年2隊在以11積分墊底，不過今天對上台中銀行，2場勝利來自最薄弱的混雙和男團，後勢不容小覷，教練藍翊禎也肯定選手表現，「一直跟他們說不管怎樣，站上去就要有選手的氣勢，不要侷限在自己是高中生。」

協會青年2隊繼混雙前一戰開胡之後，男團今天也靠著張宇謙、徐晧哲和林育暘合作拿到本季首勝，其實他們昨天就差點贏下新竹市愛山林，最後加射同燈同分，唯敗在沒有10分箭，經過一晚重整旗鼓總算解了宿願。

射箭協會提供

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