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澳門羽球／女雙封后 洪恩慈：目標年終賽

中央社／ 台北3日電
洪恩慈(左)與謝沛珊。 新華社
洪恩慈(左)與謝沛珊。 新華社

台灣羽球女雙組合謝沛珊、洪恩慈，今天在BWF澳門羽球公開賽女雙決賽，直落2輕取日本組合，拿下今年第2冠；洪恩慈表示，今年目標就是要穩居世界前10，並取得年終賽資格。

世界羽球總會（BWF）女雙世界排名第12的台灣組合謝沛珊、洪恩慈，今天在超級300的澳門羽球公開賽女雙決賽，以21比18、21比12輕取日本搭檔大澤佳步、田部真唯，拿下自今年5月台北公開賽以來的第2座冠軍。

洪恩慈在接受中央社記者訪問時表示，「我覺得過去這幾場比賽，我們在場上的溝通都做得還不錯，不論誰狀況好、誰狀況差，都可以馬上彌補、互相幫忙」。

談到今年的2場冠軍，洪恩慈認為沒什麼不同，「每一場有機會打到決賽的比賽，我們都很用心去面對，能奪冠軍，對我們信心來說也是很大肯定」。

原本是單打出身，加上又是左手持拍，洪恩慈在場上負責主導戰術，球路也相對多變，她笑說：「可能是單打手的關係，球路上跟雙打偶爾會有些不同，有時候我也會被自己打的球嚇一跳。」

隨隊教練林上凱則提到，日本球員的特色就是防守很黏，像今天首局中段一下子被追很多分，「除了我們自己打得比較不乾脆外，很多感覺要落地得分的球都被救到，對士氣就會比較傷」。

林上凱分析這對台灣女雙的打法、特色，「謝沛珊球質重有速度，後場殺球時對手很難頂得住；洪恩慈打法變化多，對手很難預測，這2個人算是相當互補」。

洪恩慈強調，今年賽事剩下3個多月，目標就是要穩居世界前10名，然後搶下今年年終總決賽資格。

謝沛珊和洪恩慈下一場比賽，就是8月25日在法國巴黎舉行的世界羽球錦標賽。

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