澳門羽賽／連兩年闖決賽 寶島女雙奪本季第2冠

我國女雙世界排名最高的洪恩慈／謝沛珊，今年第2次打進決賽再度登頂，兩人在BWF超級300的澳門公開賽一路闖進最終戰，今天碰日本組合⽥部真唯／大澤佳步再以21：18、21：12拿下勝利，迎接本季第2座女雙金盃。

左手持拍的洪恩慈和謝沛珊去年開始合作，去年澳門公開賽就闖決賽，同年印尼泗水名人賽拍下合作首冠，今年台北羽球公開賽迎接第一座BWF超級300的金盃，澳門公開賽再以第2種子身分參賽。

目前世界排名12的寶島女將，面對世界排名63的日本對手，開賽打出6：1的優勢，進入技術暫停時也握有11：3的絕對領先，但恢復比賽後失誤增加，13：8時被對手打出連拿7分的逆轉攻勢，所幸謝沛珊重扣、打到空檔的致勝球帶出一波連拿4分攻勢要回領先，加上靠對手機會球卻攻擊失誤拿到局末點，第一個機會對手小球也沒過網，讓寶島組合驚險以21：18先下一城。

第二局寶島女雙再打出3：0的開局攻勢，一路領先下以11：4進入技術暫停；恢復比賽後洪恩慈網前小球、謝沛珊後場重殺都能換成分數，最終以21：12收下勝利，迎接本季合作第2冠。

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