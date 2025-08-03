企業射箭／想跟雷千瑩一樣穩重 劉佳耘先解鎖國手再放眼選秀

從0：4的絕對逆境上演絕地大反攻，協會青年1隊劉佳耘逼出延長加射後用10分箭，保住自己在女單的百分百勝率，她直呼這樣的大逆轉最為開心，「當下我跟自己說沒事的，我可以、我很棒。」

2025中華企業射箭聯賽第7回合，劉佳耘為協會青年1隊打頭陣，對上新北凱薩陳以芹，先輸2局再追2局，決勝第5局又射出同燈同分，雙方進入加射階段，她壓軸補上一支10分箭，最後就以1分之差帶走勝利。

短暫休息過後，劉佳耘出戰女團又遇到延長加賽，這次她卻射到7分，承擔此役敗因，她給出解釋，「動作做太好，結果力量太強了。」

協會青年1隊輪換女單人選，劉佳耘繼開幕戰扳倒寒舍集團林佳恩後，今天是第2次銜命先發，結果化身女單幸運星的她，目前隊上這項目拿到3勝就貢獻了其中2勝，「第一場站上去很興奮又很緊張，第一次跟大學姊比賽，現在好很多了。」

劉佳耘表示其實不管女單、混雙或女團她都一樣喜歡，而且都有相同的自信，「重點是享受比賽過程。」

就讀新竹湖口高中的劉佳耘即將升上高三，今年表現明顯進步，不但解鎖國手資歷，已經參加了2站亞洲盃，上個月也射下世界青少年錦標賽資格，即將在2星期後出發加拿大，她認為有感進化的關鍵，在於調整細節後，動作穩定度改良許多。

國中一年級才因為看到射箭很帥而加報名校隊，劉佳耘的起步不算早，也坦言一開始只當興趣看待，直到國中二年級時和學姊嚴子喬攜手拿到名次，才激出她對成績的渴望，開始把練習的專注度和時數補足，往傑出選手的方向前進，希望能跟欣賞的奧運國手雷千瑩一樣，站在場上就是穩重。

劉佳耘已經明言明年將投身新人選秀會，所以得在國內、外賽場繳出成績單，這個月的世界青少年錦標賽就是一個重點，她期待能帶著獎牌回到台灣，同時也不忘做好旅程規劃，「加拿大這時候還沒楓葉可以看，那我要去買楓糖。」

劉佳耘。 射箭協會提供

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