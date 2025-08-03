NBA／里拉德返回母校 接韋伯州立大學籃球總監
新球季不只重返拓荒者隊，里拉德（Damian Lillard）也將回到母校韋伯州立大學（Weber State），他在主持學校的校友經典賽時宣布，成為韋伯州大的籃球隊總監。
「我和教練杜夫特（Eric Duft）以及這個課程對我意義重大，看到課程成功對我很有意義。」里拉德提到，相信個人能幫助課程更成功，幫助球員在大學畢業後持續發展職業生涯，「這也是我很有熱情的東西。」
總監的角色近年在大學足球和籃球愈來愈興盛，工作內容包括監管轉學、NIL和大學體育的變化動態；NIL是姓名（Name）、肖像（Image）和形象（Likeness）的縮寫，指的是學生運動員可從個人品牌中獲利，像是簽署品牌代言、使用個人姓名或圖像出現在遊戲中賺取收入。
里拉德成為最近一個受聘總監的球星，他過往在韋伯的3個賽季層兩度獲選大天空聯盟（Big Sky）MVP，校史得分榜排名第4，三分球進球數也名列第3。
韋伯表示，里拉德將和教練團及運動部門密切合作，提供見解和指導，利用他的大學經驗和職業專業來提升課程內容。
35歲的里拉德4月季後賽時傷到左腳阿基里斯腱，2025到26賽季可能來不及回歸。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言