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NBA／里拉德返回母校 接韋伯州立大學籃球總監

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
里拉德今夏重返拓荒者。 法新社
里拉德今夏重返拓荒者。 法新社

新球季不只重返拓荒者隊，里拉德（Damian Lillard）也將回到母校韋伯州立大學（Weber State），他在主持學校的校友經典賽時宣布，成為韋伯州大的籃球隊總監。

「我和教練杜夫特（Eric Duft）以及這個課程對我意義重大，看到課程成功對我很有意義。」里拉德提到，相信個人能幫助課程更成功，幫助球員在大學畢業後持續發展職業生涯，「這也是我很有熱情的東西。」

總監的角色近年在大學足球和籃球愈來愈興盛，工作內容包括監管轉學、NIL和大學體育的變化動態；NIL是姓名（Name）、肖像（Image）和形象（Likeness）的縮寫，指的是學生運動員可從個人品牌中獲利，像是簽署品牌代言、使用個人姓名或圖像出現在遊戲中賺取收入。

里拉德成為最近一個受聘總監的球星，他過往在韋伯的3個賽季層兩度獲選大天空聯盟（Big Sky）MVP，校史得分榜排名第4，三分球進球數也名列第3。

韋伯表示，里拉德將和教練團及運動部門密切合作，提供見解和指導，利用他的大學經驗和職業專業來提升課程內容。

35歲的里拉德4月季後賽時傷到左腳阿基里斯腱，2025到26賽季可能來不及回歸。

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籃球 韋伯 里拉德

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