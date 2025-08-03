企業射箭／彰銀主場日走出低谷 混雙吳昱明、李彩綺「死馬當活馬醫」成轉捩點

2025中華企業射箭聯賽第7回合賽事，彰化銀行1日與台中銀行之戰遭到滑鐵盧，2日立刻在主場日扳回顏面，面對寒舍集團只有男單繳械，以4：1獲勝，積分也來到21分，與新北凱撒並列龍頭。

聽到現場加油團的熱情喊聲，彰化銀行走出前2戰遭1：4的低谷，率先登場的邱意晴持續稱霸女單戰線，用6：4完成開季7連勝，雖然之後男單的羅正偉被蘇于洋完封，但混雙、女團和男團都能在驚險中保勝，打出漂亮一仗。

混雙從0：4絕對劣勢逼出延長加射逆轉，是彰化銀行此役的轉捩點，在看到前2局吳昱明打頭陣、李彩綺押後不盡理想，臨時起意第3局開始將2人棒次對調，沒想到收到奇效，教練徐梓益透露當時與子弟兵的對話，「我跟他們說轉守為攻、死馬當活馬醫！」最後加射2人都以10分箭完美作結。

彰化銀行女團同樣贏得精彩，拿下關鍵的第4局勝利，以5：3打破寒舍集團在這項目的不敗之身。徐梓益點出女團前幾場有「關不了門」的症頭，所以重新調配棒次安排，讓邱意晴包辦開場與結尾，李彩綺負責第3和第4箭，「這場能贏也是天時地利人和，我們發揮確實不錯，但她們也有想要連勝的壓力。」

受到混雙、女團的激勵，彰化銀行男團複製連追2局再延長加射取得逆轉勝的劇情，拿下隊上今天的第4勝，終結前2回合只有邱意晴獨力撐起女單的局面。徐梓益直言很感謝邱意晴上個月的力挺，當日完賽後才趕赴晚上班機出發世界盃，否則恐怕難逃鴨蛋。

徐梓益分析邱意晴本季再進化的原因，「不管是狀態的自我調整，或對風的判斷能力都強很多，巴黎奧運回來之後我們都受到一點打擊，認為需要再變得更好，這半年來她在動作、體能和重訓的結合上非常穩定，以前都會被風影響到，現在卻很沉穩冷靜，已經不是之前的小妹妹了。」

本日第2場賽事，衛冕軍新竹市愛山林遭到協會青年2隊糾纏，在先搶下前2場單打後連丟混雙、女團而被追平，最後的男團也被逼出延長加射，才辛苦守住勝利，此役以3：2保住顏面。

協會青年2隊雖然積分榜位居墊底，只有9分在手，但今天還是有所收穫，在林育暘、張純嘉的聯手下，本季混雙總算開胡，可惜男團加射和對手同取26分，卻輸在沒有10分箭，無緣跟進混雙開張勝場。

身為積分榜排頭的新北凱撒今天也被協會青年1隊緊咬，5場有3場比到加射，最終以3：2險勝，維持領跑地位。

最後登場的是台中銀行與新濠建設之戰，新濠建設在前面的個人戰連下2城，其中蔡明修更是在男單狂射7支10分箭，沒想到混雙、女團接連失利，最後才靠著男團搶勝收尾，3分入袋的他們在積分榜上與寒舍集團同以19分並列第3。

台中銀行雖然俯首稱臣，女團強拉尾盤卻是亮點，加上加射的連3支滿靶，最後總共5支10分箭串聯，而譚雅婷更繳出個人最後4箭都滿分的表現。

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