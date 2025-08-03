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蒙特婁女網／超級搶10力退奧運銀牌組合 謝淑薇闖4強平個人最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇與塞爾維亞好手達尼洛薇琪挺進女雙4強。 法新社
謝淑薇與塞爾維亞好手達尼洛薇琪挺進女雙4強。 法新社

我國網球「一姊」謝淑薇暌違11年再登蒙特婁女網賽戰場，和塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic）第一戰就力退巴黎奧運銀牌組合，今天在「超級搶10」再度勝出，4強門票到手，追平個人在加拿大最佳成績。

夢特婁女網賽屬於WTA 1000分級大賽，單打96籤、雙打32籤，總獎金超過515萬美元，謝淑薇上度參賽已是2014年，當年她和中國「金花」彭帥打進4強寫下個人參賽最佳紀錄；相隔11年回歸，她賽前在社群分享這星期教練都在夏季假期，「家裡沒人練球，就來蒙特婁渡（比）假（賽）」，結果首戰就擊退奧運銀牌俄羅斯組合安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），第二輪也以直落二奪勝。

今天8強賽，台塞組合碰中國郭涵煜／俄羅斯帕諾娃（Alexandra Panova），首盤連破對手2個發球局，取得局數4：0的絕對領先，以6：2先下一城。

第二盤台塞組合3度突破對手發球局，卻也在隔局就馬上被回破，包括第12局的賽末發球局失守，讓戰局進入「搶七」，讓對手反以7：5搶下，將戰線延長到最後的「超級搶10」。

錯過第二盤結束比賽機會的謝淑薇組合，「超級搶10」表現強勢，前9球只讓對手拿下1分，拉開8：1絕對優勢後順利以10：5拿下，最終在受雨勢影響的比賽中以6：2、6：7（5：7）、10：5晉級4強。

謝淑薇下戰有可能碰今年溫布頓一起打下亞軍的拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。奧斯塔朋科蒙特婁和捷克前球后雷茨科娃（Barbora Krejcikova）聯手，今天16強賽拍下列頭號種子的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini），8強將和美國組合高芙（Coco Gauff）／凱斯勒（McCartney Kessler）對決，勝家就是謝淑薇4強賽對手。

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羅斯 謝淑薇 奧斯塔朋科

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