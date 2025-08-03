桌球／WTT伊瓜蘇球星挑戰賽 鄭怡靜負長崎美柚止步8強

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在巴西舉行的WTT伊瓜蘇球星挑戰賽8強，面對日本的長崎美柚奮戰32分鐘後，仍以8比11、11比7、6比11、10比12吞敗，無緣搶下4強門票。

現年33歲、世界排名第13的鄭怡靜，今天面對小她10歲、世界排名第20的長崎美柚，賽前雙方交手3次，鄭怡靜以1勝2敗略居下風，但加上今天，鄭怡靜已經苦吞對戰3連敗。

首局開打鄭怡靜先以0比2落後，但隨後追平進入拉鋸戰，雙方4度平手後，長崎美柚逐漸拉開差距，率先收下首局。

第2局輪到鄭怡靜發揮，靠著出色的主動進攻並且降低失誤率，加上接發球戰術得宜，很快在5比3領先時連得3分擴大優勢，順利扳回一局。

只可惜第3局鄭怡靜先盛後衰，開打一度4比0領先，比賽中段也有著6比4的優勢，沒想到此時被對手一口氣連得7分逆轉。

來到第4局鄭怡靜仍奮力拚戰，在比賽中後段和對手5度平手，但最後10比10的時候，關鍵分還是沒能拿下，只得讓出勝利。

鄭怡靜接受中央社訪問時表示，雖然輸球很不甘心，但還是有些收穫，會把這些過程換成經驗及養分，希望能在下週賽事表現得更加完美。

結束巴西賽事後，鄭怡靜將動身飛往日本，參加等級更高，將於8月7日開打的世界桌球職業大聯盟（WTT）橫濱冠軍賽。

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