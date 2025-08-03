聽新聞
0:00 / 0:00
蒙特婁女網／被球后賞「貝果」 詹皓晴8強出局
我國網球女將詹皓晴北美硬地攜手中國蔣欣玗出擊，蒙特婁女網賽一路打進8強，但今天碰現任「世界球后」湯森（Taylor Townsend）／中國張帥的組合，全場逼出6個破發點都沒把握，第二盤還吞下「貝果」，以2：6、0：6無緣4強。
蒙特婁女網賽屬於WTA 1000分級大賽，單打96籤、雙打32籤，總獎金超過515萬美金，詹皓晴和蔣欣玗的新海峽組合連過兩關晉級8強，今天碰握有2座大滿貫女雙金盃的湯森和張帥組合無法再突破。
開賽海峽組合第3局先遭破發，第6局出現2個破發點都錯過，第7局又遭破發，對手盤末發球局2個破發點也被瓦解，以2：6讓出首盤。
第二盤海峽組合連3個發球局都沒能保住，加上2個破發點又都錯過，遭列第3種子的對手連拿6局，以6：0帶走勝利。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言