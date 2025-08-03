蒙特婁女網／被球后賞「貝果」 詹皓晴8強出局

我國網球女將詹皓晴北美硬地攜手中國蔣欣玗出擊，蒙特婁女網賽一路打進8強，但今天碰現任「世界球后」湯森（Taylor Townsend）／中國張帥的組合，全場逼出6個破發點都沒把握，第二盤還吞下「貝果」，以2：6、0：6無緣4強。

蒙特婁女網賽屬於WTA 1000分級大賽，單打96籤、雙打32籤，總獎金超過515萬美金，詹皓晴和蔣欣玗的新海峽組合連過兩關晉級8強，今天碰握有2座大滿貫女雙金盃的湯森和張帥組合無法再突破。

開賽海峽組合第3局先遭破發，第6局出現2個破發點都錯過，第7局又遭破發，對手盤末發球局2個破發點也被瓦解，以2：6讓出首盤。

第二盤海峽組合連3個發球局都沒能保住，加上2個破發點又都錯過，遭列第3種子的對手連拿6局，以6：0帶走勝利。

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