LPGA／英國公開賽最終回暫並列第8 徐薇淩：再拚一個前10名

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在英國公開賽第3回合繳出69桿，並以3天低於標準4桿的212桿、暫時並列第8名，徐薇淩直呼：「再拿一個前10名好像不錯。」

總獎金950萬美元（約新台幣2.8億元）的英國公開賽，是美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽的最後一場，今年移師威爾斯開打，台灣共有徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸參賽。

英國公開賽最終回合將於台灣時間今天下午3時10分開打，徐薇淩預計晚間8時40分登場。

經過前2天激戰，徐薇淩、曾雅妮順利晉級，今天的第3回合，徐薇淩在出色的鐵桿發揮下，前15洞完美抓下5博蒂、0失誤，排名一度竄升至並列第2名，只可惜在第16、17洞接連吞柏忌，但仍繳出6字頭桿數。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時表示，前9洞球場天氣不錯、風也不大，加上鐵桿發揮得滿出色，除了抓4博蒂外，其實也還有很多抓博蒂機會，可惜沒把握住。

轉場後球場風勢轉強，讓徐薇淩重新接受考驗，在第16、17洞都是第2桿距離沒算夠，最後皆是1切2推吞下柏忌，讓她苦笑說：「英國公開賽真的無法事事如意。」

徐薇淩指出，這座球場真的很不簡單，只能一桿一桿的來，很多球道在揮桿的那個瞬間都還會改變風向，「我只能說，必須專注地活在當下那一桿。」

球場的16洞，徐薇淩前3天總計打出「+4桿」的成績（首回合雙柏忌，第2、3回合都柏忌），讓她自嘲說：「最終回合的目標，就是第16洞一定要打Par。」

英國公開賽最終回合，徐薇淩還落後領先者5桿，想逆轉奪冠得自助天助，不過她也先擬定目標：「能在大賽裡再打一個前10名好像也不錯。」

至於曾雅妮今天爆出78桿，3天結束以223桿並列第67名；來自日本的山下美夢有，則以207桿單獨位居領先。

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