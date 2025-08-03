快訊

西瓜皮營養比果肉更多 專家建議若想吃先經1道手續

U12世界盃／中華隊爭季軍不見總教練 因前役違規用投手遭禁賽罰款

勘災點燃2026戰火 賴清德挺林俊憲 陳亭妃用一句話定調

LPGA／英國公開賽最終回暫並列第8 徐薇淩：再拚一個前10名

中央社／ 台北3日電
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩。 美聯社
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩。 美聯社

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在英國公開賽第3回合繳出69桿，並以3天低於標準4桿的212桿、暫時並列第8名，徐薇淩直呼：「再拿一個前10名好像不錯。」

總獎金950萬美元（約新台幣2.8億元）的英國公開賽，是美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽的最後一場，今年移師威爾斯開打，台灣共有徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸參賽。

英國公開賽最終回合將於台灣時間今天下午3時10分開打，徐薇淩預計晚間8時40分登場。

經過前2天激戰，徐薇淩、曾雅妮順利晉級，今天的第3回合，徐薇淩在出色的鐵桿發揮下，前15洞完美抓下5博蒂、0失誤，排名一度竄升至並列第2名，只可惜在第16、17洞接連吞柏忌，但仍繳出6字頭桿數。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時表示，前9洞球場天氣不錯、風也不大，加上鐵桿發揮得滿出色，除了抓4博蒂外，其實也還有很多抓博蒂機會，可惜沒把握住。

轉場後球場風勢轉強，讓徐薇淩重新接受考驗，在第16、17洞都是第2桿距離沒算夠，最後皆是1切2推吞下柏忌，讓她苦笑說：「英國公開賽真的無法事事如意。」

徐薇淩指出，這座球場真的很不簡單，只能一桿一桿的來，很多球道在揮桿的那個瞬間都還會改變風向，「我只能說，必須專注地活在當下那一桿。」

球場的16洞，徐薇淩前3天總計打出「+4桿」的成績（首回合雙柏忌，第2、3回合都柏忌），讓她自嘲說：「最終回合的目標，就是第16洞一定要打Par。」

英國公開賽最終回合，徐薇淩還落後領先者5桿，想逆轉奪冠得自助天助，不過她也先擬定目標：「能在大賽裡再打一個前10名好像也不錯。」

至於曾雅妮今天爆出78桿，3天結束以223桿並列第67名；來自日本的山下美夢有，則以207桿單獨位居領先。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

徐薇淩 高爾夫 曾雅妮

延伸閱讀

LPGA／英國公開賽第二輪 曾雅妮暌違7年晉級：為自己驕傲

LPGA／英國公開賽首日 徐薇淩繳71桿並列30名

LPGA／英國公開賽開打 兩屆冠軍曾雅妮拚佳績

高球／LPGA英國女子公開賽將登場 曾雅妮修正推桿再挑戰

相關新聞

LPGA／英國公開賽最終回暫並列第8 徐薇淩：再拚一個前10名

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在英國公開賽第3回合繳出69桿，並以3天低於標準4桿的212桿、暫時並列第8名，徐薇淩直...

蒙特婁女網／被球后賞「貝果」 詹皓晴8強出局

我國網球女將詹皓晴北美硬地攜手中國蔣欣玗出擊，蒙特婁女網賽一路打進8強，但今天碰現任「世界球后」湯森（Taylor To...

澳門羽賽／謝沛珊、洪恩慈 女雙再次拚爭金

ＢＷＦ超級三百等級的澳門公開賽，昨天四強賽我國共有四組人馬相繼登場，其中今年在台北公開賽拿下冠軍的女雙組合謝沛珊／洪恩慈...

澳門羽賽／李芳任／李芳至不敵印尼組合 連兩年男雙4強止步

去年在澳門公開賽打進到4強賽的我國男雙組合李芳任／李芳至，今年澳門公開賽再度挺進到4強賽，並在今天遭遇世界排名第8名的印...

亞洲花式滑冰錦標賽馬尼拉登場 台灣小將勇奪3金1銀

2025亞洲花式滑冰錦標賽今天於菲律賓馬尼拉盛大開幕，台灣年輕選手表現亮眼，目前已奪下3金1銀佳績，未來3天仍有多項賽事...

疑猛推男友撞梁柱 美短跑女將李察遜涉家暴一度被拘

美國女子短跑明星李察遜（Sha'Carri Richardson）在美國田徑錦標賽本週於俄勒岡州開賽前不久，涉嫌在機場襲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。