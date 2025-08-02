澳門羽球賽 女雙再次拚爭金

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

ＢＷＦ超級三百等級的澳門公開賽，昨天四強賽我國共有四組人馬相繼登場，其中今年在台北公開賽拿下冠軍的女雙組合謝沛珊／洪恩慈，面對印尼年輕搭檔皮塔薩里／蘿絲，最終以廿一比十八、十九比廿一、廿一比十七勝出，連續兩年挺進到金牌戰。

去年才開始合拍的謝沛珊／洪恩慈，就在澳門公開賽闖進金牌戰，取得兩人合拍後的首次爭冠機會，最終卻不敵中國大陸組合李汶妹／張殊賢，以亞軍成績作收。

今年兩人在台北公開賽奪下合拍後首座超級三百賽冠軍，本周回到澳門再打出好狀態，昨面對皮塔薩里／蘿絲，三局賽事前段都落後，但兩人卻展現極佳韌性，在第一局與決勝局都成功翻盤，將與日本大澤佳步／⽥部真唯爭冠。

去年女單亞軍的中租好手林湘緹，昨在女單四強賽遭遇前大陸球后陳雨菲，直落二輸球。至於去年闖進男雙四強的李芳任／李芳至，昨不敵印尼組合，止步四強。

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澳門 羽球

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