足球／Attackers FC福爾摩沙足賽勝強敵 龔子恒成焦點

在高雄舉辦的福爾摩沙國際7人制青少年足球錦標賽，地主隊高雄Attackers FC在U13組以2比0擊敗實力堅強的足翼運動管理行銷，其中前鋒龔子恒成為場上焦點。

福爾摩沙國際7人制（Formosa 7s）青少年足球錦標賽逐漸進入賽事尾聲，U13組地主隊高雄AttackersFC，今天面對組織細膩、有日本風格的足翼運動管理行銷，靠著拚戰精神與高壓逼搶戰術壓制對手。其中前鋒龔子恒壓迫對手後防成功破門，成為場上亮點，搭配守門員謝明洋數度上演關鍵撲救，幫助球隊力保球門不失。

高雄Attackers FC教練翁偉賓賽後受訪表示，球員展現強烈的贏球決心，就算受到天候不佳、場地限制影響，依舊拚出漂亮的勝利，「目前球隊暫居分組第2名，接下來我們將全力備戰晉級賽。」

另外在U9組的賽事中，高雄Attackers FC今天迎戰小不老足球俱樂部，同樣繳出亮眼表現，前鋒吳泇錠接獲隊友莊宇宸邊路傳中後破門，為球隊首開紀錄，雖然一度遭對手反攻，但球隊及時調整守門員，並由蔡亞嚴下半場罰球破網，終場以2比1險勝。

率領高雄Attackers FC強勢前進U9組4強，教練陳毅維強調，這群9歲的小球員展現了難得的抗壓特質與求勝慾望，不輕言放棄，是勝利關鍵。

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