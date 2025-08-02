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澳門羽賽／李芳任／李芳至不敵印尼組合 連兩年男雙4強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男雙組合李芳至（前）、李芳任（右）。記者余承翰／攝影
我國男雙組合李芳至（前）、李芳任（右）。記者余承翰／攝影

去年在澳門公開賽打進到4強賽的我國男雙組合李芳任／李芳至，今年澳門公開賽再度挺進到4強賽，並在今天遭遇世界排名第8名的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani），最終以19：21、17：21敗下陣來，連兩年止步於4強。

世界排名第20名的李芳任／李芳至，在上月初的加拿大公開賽拿下兩人生涯首座超級300賽冠軍，不過接下來在日本公開賽與中國大陸公開賽都在首輪就意外止步，未能延續佳績。

在來到去年就曾打進到4強的澳門公開賽後，兩人也找回狀態，在前三輪賽事都以直落二取勝後，今天4強賽則是碰上過去兩度對戰都取勝的印尼組合古塔馬／伊斯法哈尼，儘管在排名上低於對手，但李芳任／李芳至在首局前段就展現凌厲攻勢，並以11：6領先進入技術暫停，但下半局印尼組合展開猛烈反撲，並在18：18後打出一波3：1關門攻勢，以21：19逆轉先下一城。

第二局印尼組合再打出7：0開局，儘管李家兄弟在局末一度反超前比數，但印尼組合穩住陣腳後，回敬一波6：1的攻勢逆轉，以21：17勝出，搶下冠軍賽門票，以及生涯對戰首勝。

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