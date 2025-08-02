亞洲花式滑冰錦標賽馬尼拉登場 台灣小將勇奪3金1銀
2025亞洲花式滑冰錦標賽今天於菲律賓馬尼拉盛大開幕，台灣年輕選手表現亮眼，目前已奪下3金1銀佳績，未來3天仍有多項賽事進行，駐菲代表處期待台灣滑冰好手持續締造佳績、為國爭光。
台灣近年積極推動花式滑冰的基層培育與國際交流，整體實力穩步提升，今年更派出多達18人組成國家代表隊參與亞洲花式滑冰錦標賽盛會。
指導中華隊10多年的教練張育維表示，訓練一名滑冰選手需耗時達6至10年，但近年台灣滑冰獲得越來越多資源投入，家長的長期支持是推動發展的關鍵角色。
雖然錦標賽今天開幕，但賽程昨天已經開始，中華隊繳出3金1銀的亮眼成績單。其中，大齡男單組由阮維德摘金；女單詹祥妤摘銀，小齡男單組亦有林蔚然第一名；女單組林亞緹第一名、黃詩妮第四名的好成績。
林蔚然、林亞緹、黃詩妮等多位選手雖是初出茅廬，卻滑出精彩表現，展現台灣新生代蓬勃潛力，也期望能透過實戰經驗累積實力。
本次除李宇翔、蔡玉鳳等具備國際賽經驗的成年組選手外，隊中不乏首次披上國家隊戰袍的小將。首次亮相國際舞台即奪下金牌的林蔚然笑著說道：「可以在這裡滑冰很開心、很涼爽」。他將滑冰新星李宇翔視為努力的目標，希望有朝一日也能登上更高的殿堂。
駐菲律賓代表處副代表李廷盛今天也到場為選手們加油，期待選手們穩健發揮、再創佳績。
賽事將持續進行至5日，接下來青年組與成年組的選手，包含李宇翔、蔡玉鳳、葉哲宇等選手也將陸續登場，與來自19個亞洲國家中的170位滑冰好手同場競技。
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