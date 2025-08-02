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澳門羽賽／第二局與陳雨菲拉鋸 林湘緹4強惜敗無緣爭冠
BWF超級300的澳門羽球公開賽今天展開4強賽程，其中我國女單好手林湘緹遭遇前中國大陸球后陳雨菲，上演兩人生涯的第二次對決，最終以10：21、19：21直落二敗下陣來，無緣爭冠。
世界排名第20名的林湘緹，去年在澳門公開賽就曾拿下亞軍佳績，創下個人生涯在超級300賽的最佳成績，本周回到澳門公開賽她也一路過關斬將，包括昨天8強賽面對日本仁平菜月，以直落二勝出，今年首度挺進到4強賽。
今天的4強賽林湘緹則是對上世界排名第5名的陳雨菲，雙方今年4月就曾在亞錦賽碰頭，當時由陳雨菲以直落二取勝，儘管今天開賽後陳雨菲很快就建立領先優勢，不過林湘緹在4：9落後時趁著陳雨菲的失誤一度連追3分，但陳雨菲仍是隨即作出調整，以11：7領先進入技術暫停；下半局陳雨菲再拉出6：1攻勢，將領先差距持續擴大，並以21：10先下一城。
第二局陳雨菲則是出現控球亂流，讓林湘緹把握住機會，先是以11：7領先進入技術暫停，下半局陳雨菲又連續發生掛網失誤，讓林湘緹一度取得6分領先，但在陳雨菲步步逼近後林湘緹卻自亂陣腳，連續出現非受迫性的失誤，讓陳雨菲追到16：16平手，在19：19時，陳雨菲靠著一次斜線攻擊讓林湘緹無法防守，率先取得賽末點，最終靠著林湘緹吊球掛網失誤，以21：19搶下金牌戰門票，林湘緹則止步於4強。
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