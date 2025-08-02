疑猛推男友撞梁柱 美短跑女將李察遜涉家暴一度被拘

美國女子短跑明星李察遜（Sha'Carri Richardson）在美國田徑錦標賽本週於俄勒岡州開賽前不久，涉嫌在機場襲擊同為短跑好手的男友柯爾曼而一度遭警方拘留，再度捲入爭議。

法新社報導，華盛頓州警方表示，現年25歲的女子100公尺短跑世界冠軍李察遜7月27日晚間與柯爾曼（Christian Coleman）一同途經西雅圖－塔科瑪國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）時發生衝突，李察遜隨後遭到拘留。

西雅圖港警（Port of Seattle Police）透過電子郵件提供給法新社的逮捕報告顯示，監視器拍攝到李察遜與柯爾曼在通過安檢後發生口角。

報告中寫道：「當柯爾曼看似嘗試離開時，李察遜多次跟隨與靠近柯爾曼…接著李察遜就用力推擠柯爾曼，力道大到使他撞向附近的柱子…她後來再度推了柯爾曼，且力道同樣強勁，將他推到數英尺外。」

根據警方的報告，李察遜也被拍到，朝男友丟擲一副耳機。李察遜的男友「否認自己是被害人」，不願配合調查。

李察遜在事件發生後遭到拘留，7月28日獲釋。警方在報告中把這起事件定調為家暴。

李察遜被捕的消息傳出時，正逢美國田徑協會（USATF）宣布，她已退出接下來的100公尺賽程以及預計於明天舉行的200公尺比賽。

不過，美國田徑協會後來表示，李察遜改變主意，決定參加200公尺賽事。

美國田徑協會發言人告訴法新社，「她一開始跟我們說，她不會參加200公尺比賽。但她從未正式退賽，她後來又通知我們，她決定參加200公尺項目」。

李察遜已獲得世界田徑錦標賽100公尺賽事的參賽資格，而這項大賽將於今年9月在東京登場。

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