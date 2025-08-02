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疑猛推男友撞梁柱 美短跑女將李察遜涉家暴一度被拘

中央社／ 美國俄勒岡州尤金2日綜合外電報導
美國女子短跑明星李察遜在美國田徑錦標賽本週於俄勒岡州開賽前不久，涉嫌在機場襲擊同為短跑好手的男友柯爾曼而一度遭警方拘留，再度捲入爭議。圖／法新社
美國女子短跑明星李察遜在美國田徑錦標賽本週於俄勒岡州開賽前不久，涉嫌在機場襲擊同為短跑好手的男友柯爾曼而一度遭警方拘留，再度捲入爭議。圖／法新社

美國女子短跑明星李察遜（Sha'Carri Richardson）在美國田徑錦標賽本週於俄勒岡州開賽前不久，涉嫌在機場襲擊同為短跑好手的男友柯爾曼而一度遭警方拘留，再度捲入爭議。

法新社報導，華盛頓州警方表示，現年25歲的女子100公尺短跑世界冠軍李察遜7月27日晚間與柯爾曼（Christian Coleman）一同途經西雅圖－塔科瑪國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）時發生衝突，李察遜隨後遭到拘留。

西雅圖港警（Port of Seattle Police）透過電子郵件提供給法新社的逮捕報告顯示，監視器拍攝到李察遜與柯爾曼在通過安檢後發生口角。

報告中寫道：「當柯爾曼看似嘗試離開時，李察遜多次跟隨與靠近柯爾曼…接著李察遜就用力推擠柯爾曼，力道大到使他撞向附近的柱子…她後來再度推了柯爾曼，且力道同樣強勁，將他推到數英尺外。」

根據警方的報告，李察遜也被拍到，朝男友丟擲一副耳機。李察遜的男友「否認自己是被害人」，不願配合調查。

李察遜在事件發生後遭到拘留，7月28日獲釋。警方在報告中把這起事件定調為家暴。

李察遜被捕的消息傳出時，正逢美國田徑協會（USATF）宣布，她已退出接下來的100公尺賽程以及預計於明天舉行的200公尺比賽。

不過，美國田徑協會後來表示，李察遜改變主意，決定參加200公尺賽事。

美國田徑協會發言人告訴法新社，「她一開始跟我們說，她不會參加200公尺比賽。但她從未正式退賽，她後來又通知我們，她決定參加200公尺項目」。

李察遜已獲得世界田徑錦標賽100公尺賽事的參賽資格，而這項大賽將於今年9月在東京登場。

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