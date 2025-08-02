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足球／Attackers FC兩梯隊奪勝 放眼Formosa 7s冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Kaohsiung Attackers FC U13以2：0完封足翼運動管理行銷。圖／柏文事業股份有限公司提供
Kaohsiung Attackers FC U13以2：0完封足翼運動管理行銷。圖／柏文事業股份有限公司提供

Formosa 7s國際七人制足球錦標賽進入第四天賽程，地主球隊Kaohsiung Attackers FC今天展現強烈主場氣勢，U13與U9梯隊分別奪勝，為地主球迷帶來雙重喜悅。

儘管天候不佳， Kaohsiung Attackers FC U13展現出優異的身體對抗能力與比賽企圖心，以2：0完封實力堅強的足翼運動管理行銷。儘管對手在組織進攻上頗具日本風格的細膩度，但地主球員的拚戰精神與高壓逼搶戰術成功壓制對方。

前鋒背號65號龔子恒成為場上亮點，多次積極壓迫對手後防、尋找破門機會。後防核心陳柏翰與隊友ELI表現穩健，處理球極為謹慎，幾乎未給對手太多進攻空間。

而守門員謝明洋數度做出關鍵撲救，保住球門不失。教練翁偉賓表示，「我們的球員展現了強烈的贏球決心，不畏天候與場地限制，拚出漂亮的勝利。目前球隊暫居小組第二，接下來會全力備戰晉級賽。」

Kaohsiung Attackers FC U9以2：1擊敗小不老足球俱樂部，強勢晉級四強。圖／柏文事業股份有限公司提供
Kaohsiung Attackers FC U9以2：1擊敗小不老足球俱樂部，強勢晉級四強。圖／柏文事業股份有限公司提供

另一場U9焦點賽事中，Kaohsiung Attackers FC U9同樣以2：1擊敗小不老足球俱樂部，強勢晉級四強。比賽初段雙方互有攻守，8號前鋒吳泇錠接獲隊友 莊宇宸邊路傳中後冷靜破門，為球隊首開紀錄。

小不老隊一度展開反攻，Kaohsiung Attackers FC則及時調整守門員，應對對手較高弧線的射門，同時全隊防守紀律嚴謹，成功化解多次危機。下半場，對手犯規送出自由球機會，由11號蔡亞嚴精準主罰破網，鎖定勝局。

教練陳毅維強調，這群9歲的小球員展現了難得的抗壓特質與求勝慾望，不輕言放棄，是這場勝利的關鍵。Kaohsiung Attackers FC 的精彩表現不僅展現出地主實力，也為本屆賽事注入更多亮點。球隊下一戰將面臨更高挑戰，全體上下蓄勢待發，誓言拿下冠軍寶座。

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