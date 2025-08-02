羽球／台北市市長盃參賽人數倍增 盼助羽球成最佳親子活動 

去年首度舉辦的「台北市市長盃羽球錦標賽」在引發各界熱烈迴響後，今年的第二屆賽事參賽人數更從去年的1800人倍增至3000人，在今天的開幕式上台北市副祕書長俞振華就表示，今年賽事在父親節前夕登場，也希望能夠將羽球運動打造成最佳家庭活動。

由台北市體育總會舉辦的「台北市市長盃羽球錦標賽」，為提供市民基層選手交流球技的機會，精心規劃的賽事共設有學生組、親子組、一般社會組，希望讓羽球可以更普及，讓更多人共享羽球運動的樂趣之餘，鼓勵大家在暑假期間參與更多的親子活動，來增進親子之間的情感。

在今天的開幕儀式上，不僅台北市副祕書長俞振華親自出席，包括Yonex、網紅Mavis瑪菲司和Wold gym等贊助商也共同參與，為一連長達8天的激戰共同揭開序幕。

台北市市長盃羽球錦標賽今天在台北體育館舉行開幕式。記者劉肇育／攝影

其中瑪菲司表示，平時就會與小孩一起打羽球，也覺得羽球是一個很棒的全民運動，在演藝圈中也有不少一起打羽球的好朋友，日前更一同參與了彩虹盃公益羽球賽，不過談到與小孩同場打球，她則笑說：「我覺得有好有壞，有時候難免會有衝突，但只要有透過好的溝通解決，我覺得也是一件好事。」

而俞振華也透露，在日前與市長蔣萬安一同出訪巴黎時，就曾到「麟洋配」奪下奧運金牌的場館考察，希望能為台北市民打造更好的運動場館，且不僅是羽球運動，也能夠提供給民眾休閒運動的機會。

台北市市長盃羽球錦標賽的舉行雖然不走高競技路線， 但希望未來都能成為一個暑假期間的全民盛事，響應台北市市長蔣萬安推動台北市為「運動之都」的號召，期待一家人都能透過羽球的競技，讓全家人都能有共通的話題以及一個與眾不同的暑假假期。

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