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澳門羽賽／女雙四強逆轉印尼組合 謝沛珊／洪恩慈將拚本季第二冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國組合謝沛珊／洪恩慈晉級決賽，有望挑戰本季第二冠。 新華社
我國組合謝沛珊／洪恩慈晉級決賽，有望挑戰本季第二冠。 新華社

BWF超級300的澳門羽球公開賽今天展開4強賽程，我國共有3組人馬將相繼登場，其中率先進行的女雙賽程，世界排名第12名的我國組合謝沛珊／洪恩慈遭遇印尼搭檔皮塔薩里（Meilysa Trias Puspitasari）／蘿絲（Rachel Allessya Rose），最終以21：18、19：21、21 ：17勝出，將力拚本季第二冠。

今年在台北羽球公開賽拿下兩人合拍以來首座超級300賽冠軍的謝沛珊／洪恩慈，接下來5站賽事卻都在前兩輪就止步，不過本周登場的澳門公開賽兩人則是一路晉級到4強賽，有望挑戰本季第二冠。

今天面對世界排名第28名的印尼年輕組合皮塔薩里／蘿絲，也是雙方繼6月的印尼公開賽三局苦戰後再度碰頭，謝沛珊／洪恩慈在首局一度陷入苦戰，在該局前段一路落後，最多以落後達到6分的情況下，謝沛珊／洪恩慈在下半局卻是急起直追，尤其在15：18時反打出一波6：1的攻勢逆轉勝出，以21：19搶下首局。

第二局雙方依舊打得難分難解，印尼組合在比賽前段依舊一路領先，但雙方分差始終保持在2分上下，印尼組合也以11：10領先進入技術暫停；不過暫停回來後謝沛珊／洪恩慈拉出一波5：0反擊逆轉戰局，但印尼組合關鍵時刻再度展開反撲，並以21：18扳平戰局。

決勝局，謝沛珊／洪恩慈雖然開局一度以1：5落後，不過兩人也展現韌性急起直追，並在局末反超比數，最終以21 ：17逆轉勝出。

而今天晚間將出賽的還包括女單4張賽我國好手林湘緹將出戰中國大陸前球后陳雨菲，兩人今年4月時曾在亞錦賽交手，最終由陳雨菲以直落二勝出，至於男雙李芳至／李芳任則將在4強賽遭遇第一種子的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani）。

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