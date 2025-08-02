足球／宣布離開效力10年熱刺 孫興慜傳可望轉戰洛杉磯

亞洲足球一哥孫興慜在為英超托登罕熱刺隊效力10個賽季後，在今天於記者會上宣布將離開老東家熱刺，他坦言這是他生涯做過最艱難的決定，而外傳孫興慜也正與洛杉磯俱樂部進行談判，準備將足球生涯拓展到北美洲。

孫興慜在2015年以3000萬歐元的轉會費加盟熱刺，打破由日本足球傳奇中田英壽所保持的亞洲球員轉會費紀錄，也確認了自己亞洲足球一哥的地位，在過去10年他一共為熱刺出賽454場，踢進173球並送出101次助攻，更在2021-2022賽季奪下英超金靴獎，無疑是熱刺的當家球星。

而今天孫興慜也在記者會上親口宣布將離開待了10年的熱刺，而俱樂部也選擇尊重他的決定，「我想告訴大家，我決定在這個夏天離開這個俱樂部，這是我職業生涯做過最艱難的決定，而俱樂部也尊重我並決定幫助我進行後續的事宜。」

孫興慜坦言，會選擇離開熱刺的原因很簡單，是因為已經在此取得他認為該取得的一切，讓他準備換個環境迎接全新挑戰，「我23歲時就來到北倫敦，當時我還是個孩子，但現在我將以一個男人的身份將離開這家俱樂部，感謝這段時間給我所有支持的熱刺球迷。」

孫興慜也透露，自己只與身邊幾名友人談過離隊一事，儘管他們都感到失望，但也都決定尊重他，「要告訴隊友們這個消息是很難的，因為我和他們在一起的時間甚至比我跟家人還多，大家會感到失望，但同時又為我開心。」

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