蒙特婁女網／果然百搭！謝淑薇攜塞爾維亞搭檔闖女雙8強

被譽為「百搭天后」的台灣網球名將謝淑薇，今天與塞爾維亞好手達尼洛薇琪在WTA蒙特婁女網賽次輪，以6比4、6比2如願勝出，勇闖女雙8強。

在加拿大舉行的蒙特婁女網賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級賽事，台灣女將謝淑薇這次則改搭配年僅24歲的塞爾維亞好手達尼洛薇琪（OlgaDanilovic），兩人在首輪扳倒巴黎奧運網球女雙銀牌的「俄羅斯組合」施耐德（Diana Shnaider）、安德瑞娃（Mirra Andreeva）。

謝淑薇、達尼洛薇琪今天在次輪對戰美國史特恩斯（Peyton Stearns）、捷克萬卓索娃（MarketaVondrousova）組合，前8局打完雙方皆完成1次破發、形成4比4平手，不過謝淑薇、達尼洛薇琪在第9局上演關鍵破發，加上接下來驚險保住發球局，順利以6比4先馳得盤。

帶著聽牌優勢的謝淑薇、達尼洛薇琪，在次盤表現勢如破竹，不僅開局就突破對手，第7局又再度演出破發，即便被對手化解1個賽末點，但終場仍以6比2獲勝，前進女雙8強，下一戰將與中國郭涵煜、俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova）組合正面交鋒，力拚擠身4強之列。

而另名台灣網球女將詹皓晴這次則與中國搭檔蔣欣玗聯手出擊，前2盤打完分別以7比6（8比6）、5比7戰成平手，進入決勝搶10局，詹皓晴、蔣欣玗從開局就掌握優勢，終場以10比6扳倒第8種子匈牙利巴波斯（Timea Babos）、巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）組合，同樣前進女雙8強。

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