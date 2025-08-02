快訊

審查關稅協議不放水！ 王鴻薇：賣台還要拉在野一起？

網傳許光漢「7月底已退伍」是假的！真實退役時間曝光

強西南風降雨長達9天！專家：非常少見 台中以南都是警戒區

聽新聞
0:00 / 0:00

蒙特婁女網／果然百搭！謝淑薇攜塞爾維亞搭檔闖女雙8強

中央社／ 台北2日電
謝淑薇今天與塞爾維亞好手達尼洛薇琪在WTA蒙特婁女網賽次輪，以6比4、6比2如願勝出，勇闖女雙8強。 截圖自謝淑薇FB
謝淑薇今天與塞爾維亞好手達尼洛薇琪在WTA蒙特婁女網賽次輪，以6比4、6比2如願勝出，勇闖女雙8強。 截圖自謝淑薇FB

被譽為「百搭天后」的台灣網球名將謝淑薇，今天與塞爾維亞好手達尼洛薇琪在WTA蒙特婁女網賽次輪，以6比4、6比2如願勝出，勇闖女雙8強。

在加拿大舉行的蒙特婁女網賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級賽事，台灣女將謝淑薇這次則改搭配年僅24歲的塞爾維亞好手達尼洛薇琪（OlgaDanilovic），兩人在首輪扳倒巴黎奧運網球女雙銀牌的「俄羅斯組合」施耐德（Diana Shnaider）、安德瑞娃（Mirra Andreeva）。

謝淑薇、達尼洛薇琪今天在次輪對戰美國史特恩斯（Peyton Stearns）、捷克萬卓索娃（MarketaVondrousova）組合，前8局打完雙方皆完成1次破發、形成4比4平手，不過謝淑薇、達尼洛薇琪在第9局上演關鍵破發，加上接下來驚險保住發球局，順利以6比4先馳得盤。

帶著聽牌優勢的謝淑薇、達尼洛薇琪，在次盤表現勢如破竹，不僅開局就突破對手，第7局又再度演出破發，即便被對手化解1個賽末點，但終場仍以6比2獲勝，前進女雙8強，下一戰將與中國郭涵煜、俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova）組合正面交鋒，力拚擠身4強之列。

而另名台灣網球女將詹皓晴這次則與中國搭檔蔣欣玗聯手出擊，前2盤打完分別以7比6（8比6）、5比7戰成平手，進入決勝搶10局，詹皓晴、蔣欣玗從開局就掌握優勢，終場以10比6扳倒第8種子匈牙利巴波斯（Timea Babos）、巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）組合，同樣前進女雙8強。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

羅斯 謝淑薇 詹皓晴

延伸閱讀

蒙特婁女網／拍下奧運銀牌 謝淑薇暌違11年參賽開紅盤

網球／溫網再闖決賽銀恨 謝淑薇女雙排名升3席

【專家之眼】謝淑薇的溫網復仇戰

溫網／遭前搭檔逆轉 謝淑薇錯過第10冠

相關新聞

足球／宣布離開效力10年熱刺 孫興慜傳可望轉戰洛杉磯

亞洲足球一哥孫興慜在為英超托登罕熱刺隊效力10個賽季後，在今天於記者會上宣布將離開老東家熱刺，他坦言這是他生涯做過最艱難...

LPGA／英國公開賽第二輪 曾雅妮暌違7年晉級：為自己驕傲

LPGA年度五大賽最終戰的英國公開賽，台灣「微笑球后」曾雅妮兩天合計繳出高於標準1桿成績，暌違7年再度於LPGA賽事晉級...

蒙特婁女網／果然百搭！謝淑薇攜塞爾維亞搭檔闖女雙8強

被譽為「百搭天后」的台灣網球名將謝淑薇，今天與塞爾維亞好手達尼洛薇琪在WTA蒙特婁女網賽次輪，以6比4、6比2如願勝出，...

足球／再退陽信北競 大津高中教頭談台日足球差異

Formosa 7s國際七人制足球錦標賽進入第三天賽程，在高雄國家體育館上演一場高張力的U16組對決，來自日本、身為全國...

足球／Attackers FC踢退校隊冠軍中市國安 成功守護主場

Formosa 7s國際七人制足球錦標賽進入第三天賽程，在高雄楠梓足球場展開U13組重磅對決，地主隊 Kaohsiung...

澳門羽賽／直落二擊敗日本好手 林湘緹闖女單4強

BWF超級300系列的澳門羽球公開賽，台灣女將林湘緹今天在女單8強以22比20、21比14力退日本好手仁平菜月，順利前進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。