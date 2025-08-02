LPGA／英國公開賽第二輪 曾雅妮暌違7年晉級：為自己驕傲

LPGA年度五大賽最終戰的英國公開賽，台灣「微笑球后」曾雅妮兩天合計繳出高於標準1桿成績，暌違7年再度於LPGA賽事晉級，「為自己驕傲，因為我沒有放棄。」

總獎金950萬美元（約新台幣2.8億元）的英國公開賽，是美國職業女子高爾夫協會（LPGA）年度五大賽的最後1場，今年更是賽史首度移師威爾斯（Wales）舉行，台灣共有3名女將順利躋身會內賽，包含前世界球后曾雅妮、徐薇淩及錢珮芸。

過去曾兩度稱霸英國公開賽的曾雅妮，在首回合繳出平標準72桿成績後，在今天進行第2回合，抓4博蒂、吞5柏忌，以高於標準1桿的73桿作收，不僅暫居並列第35名，還是繼2018年裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽後，再度跨過淘汰線、如願在LPGA賽事晉級。

曾雅妮賽後接受媒體採訪時透露，真的很興奮能夠晉級，接下來只想著享受比賽，因為也不確定能打出什麼成績，「畢竟我也一陣子沒有打到週末了，希望自己打得更有侵略性，盡力做到最好。」

近年曾雅妮歷經傷痛、心理低潮與技術轉型，甚至改用左手推桿挑戰新打法，為的就是想持續在賽場上奮鬥，她提到真的付出很多努力才能站在這裡，「為自己感到驕傲，因為我沒有放棄，能再次於這樣的賽場競爭一直是我的夢想。」

曾雅妮打趣形容，與高爾夫球之間是一段又愛又恨的關係，不過自己仍然享受這項運動，「我對它依舊懷抱熱情，希望看見最好的自己，然後再度打出好成績。」

至於另名台灣女將徐薇淩則在第2回合抓4博蒂、吞4柏忌，繳出平標準72桿成績，兩天合計低於標準1桿，排名一口氣衝上並列第19名，距離領先的日本好手山下美夢有多達10桿差距。

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