企業射箭／本週3連戰揭開序幕 台中銀行、寒舍集團雙演驚奇

2025中華企業射箭聯賽第6回合賽事，各隊在迎接國手們回歸後都演出高水準內容，台中銀行和寒舍集團雙雙完成「下剋上」，同以5戰4勝的成績創造驚奇，並為本週3連戰的積分榜大洗牌埋下伏筆。

今天首場比賽上演銀行大戰，個人賽部分各有「神作」，先是彰化銀行邱意晴維持高檔，女單狂射7支10分箭，以7：3擊敗世界盃中華隊隊友李采璇，本季維持百分百勝率6戰全勝。台中銀行隨即在男單扳回一城，范姜益鴻開場連續3支10分箭拉抬氣勢，最後也以5：2贏下鄧宇成。

台中銀行混雙、女團和男團也一並囊括勝利，其中男團是戰到加射脫穎而出，不過總教練陳坤成點出女團此勝更為可貴，「女團一直勝率不高，今天想說新組合試看看，剛好運氣不錯。」李采璇、蘇芯羽和新血蘇筱斐的合作擦出火花。

台中銀行單日進帳4積分大進補，女單成為唯一沒能拿下的項目，讓李采璇在賽後到練習靶位前再做加強，陳坤成表示子弟兵剛從德國萊茵魯爾世大運結束返台，未達最佳狀態，「動作上還在修正，沒有射不好，但應該要更好。」

賽前同居13積分的新竹市愛山林和新濠建設也在今天正面交鋒，2隊前4戰比完各取2勝，最後的男團又鏖戰至延長加射，新濠建設走過被聽牌的危機倒吃甘蔗，延長賽3箭射出29分笑納逆轉勝，並正式以16積分取得些微超車。

「我們3位男選手在0：4時沒有一瀉千里，及時調整回來值得鼓勵。」新濠建設總教練陳能陞說道。他表示郭昱承剛從德國萊茵魯爾世大運歸隊，所以對於這位開路先鋒有信心，果然也率先打出10分箭回報，另一支射中10分圈的箭則來自新人潘桓烜，「他前2輪箭著點沒有很集中，好在學長們一直帶領，自己調整也快。」

在納入今年選秀狀元風佑築後，新濠建設逐漸將女單項目交付手中，她也不負期望，像今天與世大運女團銀牌隊友郭紫穎的較量，就以6：2快意獲勝。陳能陞直言，風佑築與當家一姊彭家楙已經開始交接棒，「她現在全國排名都在前面，接下來也會有很多國際賽代表，我們會積極培養她的各項能力。」

另場寒舍集團與新北凱撒之戰，只錯失混雙的寒舍集團以4：1大勝，積分一口氣衝上18分，與新北凱撒暫時並列榜首。

唯一敗仗來自2位前奧運國手魏均珩、林佳恩的組合，寒舍集團教練袁叔琪笑認讓這對俠侶重出江湖是她的主意，「我私心想看到他們這時期合力射箭的樣子。」寒舍本季推動「混搭」政策，每位選手都要輪替各項目，也剛好成為推動魏、林合體的背後因素。

由於今天的補賽是在平日進行，寒舍集團僅6人到場應戰，所幸仍在日曬雨淋中力退勁敵，袁叔琪表示，後2天賽事就會全員到位，只有8名選手的他們連打3天不是問題。

最後一場比賽是協會青年1、2隊的較勁，協會青年1隊在李亞哲幫忙鞏固男單、男團2場勝利下，以3：2當贏家，積分榜上也緊咬新竹市愛山林、台中銀行的15積分，只有1分落後。

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