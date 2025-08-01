企業射箭／18歲泰雅生力軍黃鑫加射滿靶 上大學瞄準亞、奧運國手資格

2025中華企業射箭聯第6回合賽事，台中銀行在男團戰用加射險勝彰化銀行，最後3箭裡唯一的10分箭，來自生力軍黃鑫的貢獻，雖然這只是他第2場企業聯賽，卻展露出大將之風，令人期待這位泰雅射手未來的發展。

台中銀行在這回合賽事以4：1取勝彰化銀行，壓軸的男團戰，張譯中/林育淵/黃鑫連袂出場，正規4局戰完與彰化銀行吳昱明/楊凱涵/高逢澤形成平手，延長加射階段，台中銀行以28比26帶走勝利，中間棒次的黃鑫在2位學長掩護下獲取10分，是唯一的滿靶，「最後一支箭了，想說把力量做好，而且沒什麼風就果斷出手。」

黃鑫前一次出戰企業聯賽已經是3月底的第2回合，當時處女秀就已表現不俗，但卻缺席4個月才再度亮相，他解釋6月初時曾遭遇車禍，造成右手腕骨裂，整整一個月沒碰弓箭，還因為趕不及完全傷癒，世青選拔賽沒能完賽，錯過這次的國手門票。

所幸積極復健和營養品雙效齊下，黃鑫加速復出，今天重返企業聯賽，認為和前一場的成績相差無幾，目前對自己的表現算滿意，「雖然還是會緊張，因為平時比賽很少站在決賽舞台上，但提醒自己把該做的做好」。

18歲的黃鑫是今年新人選秀會第2輪上榜，也是台中銀行今年補進的唯一男射手，來自台中體系的他，就讀四箴國中時就是陳能陞教練的學生，如今企業聯賽繼續效力麾下。

陳能陞表示，因為最清楚黃鑫的實力水準，認為他是可以栽培的新秀，所以才鼓勵今年就投身選秀，「他是亞青、世青和是世中運國手，有些大賽經驗，把他選進來我們之間不需要磨合，而且就算他不報名，也會在青年隊陣容裡。」

黃鑫指出來到企業聯賽獲得學長、姊指導，獲得不少成長，「他們教我上場不要太在意自己動作，正常該做的完成就好，然後也有跟我說怎麽做風向判斷。」

來自苗栗泰安的黃鑫是泰雅族，小時候踢過足球，後來跟著爸爸認識傳統弓箭，國小四年級才開始反曲弓訓練，目前剛從沙鹿高工畢業，將前往國立體大就讀，他立下未來4年的目標，是努力爭取亞、奧運國手資格。

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