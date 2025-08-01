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足球／再退陽信北競 大津高中教頭談台日足球差異

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大津高中以壓迫式的高節奏打法主導比賽節奏。圖／柏文事業股份有限公司提供
大津高中以壓迫式的高節奏打法主導比賽節奏。圖／柏文事業股份有限公司提供

Formosa 7s國際七人制足球錦標賽進入第三天賽程，在高雄國家體育館上演一場高張力的U16組對決，來自日本、身為全國冠軍的大津高中，以5：0完封來自台灣的陽信北競企甲梯隊，展現出日本青少年足球強隊的高度整合與技術成熟度。

開賽初賽況即呈現一面倒局勢，大津高中以壓迫式的高節奏打法完全主導比賽節奏，球風強調「球權轉換的即時反應」，一旦球權丟失，立刻組織多人壓迫，將主控權迅速奪回，並立即發起下一波進攻。

大津高中整場比賽幾乎沒有給對手思考與組織的空間，陽信北競難以適應對手的壓迫強度與轉換速度，最終讓對手一分未得。教練若杉拓哉表示，「我們球員在進場前，已經對每場比賽做足功課。我們強調的是預判與場上連動，球在什麼區域、怎麼轉換，下一步要怎麼動作，選手要在腦中先跑過畫面，才能跟上比賽的強度與速度。」

若杉拓哉指出，日本的青訓體系從小學就強調自律與自我管理，「我們每周會規劃訓練計畫、比賽反思，選手會在周末比賽後主動找出自己的課題，並利用周一到周五早上進行補強訓練，這些都是他們的日常習慣。」

談到與台灣球員的差異，若杉教練直言，「速度大家都很快，但敏捷度與細節的重視，是目前日本選手的優勢。例如如何停球、如何在拿球後瞬間做出選擇，這些小地方是我們特別重視的部分。」他也指出，比賽的強度與環境差異是挑戰，但正因如此，更能讓雙方選手都有所學習與成長。

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