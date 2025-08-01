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足球／福爾摩沙國際青少年足賽 日本大津高中展現成熟度

中央社／ 台北1日電

在高雄舉辦的福爾摩沙國際7人制青少年足球錦標賽，來自日本全國冠軍的大津高中以5比0擊敗台灣的陽信北競企甲梯隊，展現日本青少年足球強校的技術成熟度。

福爾摩沙國際7人制（Formosa 7s）青少年足球錦標賽今天進入第3天賽程，征戰U16組的大津高中在高雄國家體育館與陽信北競企甲梯隊正面交鋒，開賽就以壓迫式的高節奏打法，完全主導比賽節奏，尤其強調「球權轉換即時反應」球風，整場比賽幾乎不給對手思考與組織空間，終場以5比0取勝。

大津高中教練若杉拓哉接受媒體採訪時表示，在球員踏上比賽場地前，已經對每場比賽做足功課，並提到重點在於預判與場上連動球在什麼區域、怎麼轉換，下一步要怎麼動作，選手要在腦中先跑過畫面，才能跟上比賽的強度與速度。

若杉拓哉指出，日本足球的青訓體系從小學就強調自律與自我管理，每週會規劃訓練計畫、比賽反思，並讓選手在週末比賽後主動找出自己的課題，同時利用週一到週五早上進行補強訓練，「這些都是他們的日常習慣」。

對於台日球員之間的差異，若杉拓哉認為，大家速度都很快，但目前日本選手的優勢在於敏捷度與細節的重視，「像是如何停球、如何在拿球後瞬間做出選擇，這些小地方是我們特別重視的部分」。

另外，身為地主的高雄Attackers FC在U13組以5比2力退來自台中的國安國小，教練翁偉賓期許球員在後續賽程繼續保持靈活與團隊性，「7人制比的是空間與決斷，希望孩子們能更敢做球、更主動要球，累積比賽經驗，踢出自己風格」。

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