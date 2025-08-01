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足球／Attackers FC踢退校隊冠軍中市國安 成功守護主場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Kaohsiung Attackers決勝關鍵為球員們具備多位置適應能力。圖／柏文事業股份有限公司提供
Kaohsiung Attackers決勝關鍵為球員們具備多位置適應能力。圖／柏文事業股份有限公司提供

Formosa 7s國際七人制足球錦標賽進入第三天賽程，在高雄楠梓足球場展開U13組重磅對決，地主隊 Kaohsiung Attackers FC U13 面對全國校隊冠軍、來自台中的國安國小，憑藉靈活的攻守調度與流暢的跑位戰術，以5：2拿下關鍵勝利，成功守護主場榮耀。

比賽開場後地主隊Kaohsiung Attackers FC U13氣勢如虹，僅兩分鐘內即連下兩城，展現出對勝利的強烈渴望。第一波攻勢中，後衛陳柏翰一記穿越直塞球，找到前插空檔的陳柏諺，後者冷靜起腳破網，兩人擊掌慶祝，展現絕佳默契，為球隊打開勝利之門。

雖然中市國安在戰前針對Attackers主將、13號前鋒顏鼎紘設下針對性防守，但顏鼎紘憑藉出色的盤帶能力與場上位置轉換，不僅在邊路與中路製造多次威脅，更在終場前梅開二度，成為球隊制勝功臣。

「我們球員在快速傳導上還有困難，今天對方防守壓迫也做得很好，讓我們一度受限。但能夠拿下這場勝利，關鍵在於我們球員們具備多位置的適應能力，進攻跑位流動做得很完美，才能創造出得分機會。」Attackers總教練翁偉賓期許球員們，在後續賽程中繼續保持靈活與團隊性，「七人制比的是空間與決斷，接下來希望孩子們能更敢做球、更主動要球，累積比賽經驗，打出自己的風格。」

這場比賽不僅是一場勝利，更突顯了Attackers年輕球員在壓力下的成長與執行力，Formosa 7s賽事持續進行中，U13組的精彩賽事仍將持續在高雄楠梓足球場登場，值得球迷持續關注。

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