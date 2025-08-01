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澳門羽賽／直落二擊敗日本好手 林湘緹闖女單4強

中央社／ 台北1日電
台灣女將林湘緹今天在女單8強以22比20、21比14力退日本好手仁平菜月，順利前進4強。中央社
台灣女將林湘緹今天在女單8強以22比20、21比14力退日本好手仁平菜月，順利前進4強。中央社

BWF超級300系列的澳門羽球公開賽，台灣女將林湘緹今天在女單8強以22比20、21比14力退日本好手仁平菜月，順利前進4強，朝著去年差點到手的冠軍前進。

現年26歲的林湘緹目前世界排名20名，去年她在澳門公開賽勇闖女單冠軍戰，可惜苦戰3局落敗，獲得亞軍。如今再度踏上這座熟悉的球場，林湘緹獲得女單第4種子，在連過兩關的情況下，順利挺進女單8強，接下來與仁平菜月正面交鋒，雙方上次過招已經是2017年。

兩人睽違將近8年再度交手，林湘緹雖然開局手握5比1領先優勢，沒想到以11比7進入技術暫停後，突然陷入一波亂流，不僅連續丟分，還一度處於4分落後，所幸林湘緹及時穩住陣腳，後段拉尾盤打出7比1攻勢，期間還化解2個局點，以22比20逆轉比分先馳得點。

次局雙方一開始形成拉鋸戰，林湘緹在僅帶著2分領先進入技術暫停後，手感瞬間加溫連得7分，打得對手毫無招架之力，同時擴大比分差距，就算遭到對手化解2個賽末點，終場林湘緹仍以21比14順利晉級女單4強，接著將挑戰中國名將陳雨菲，力拚冠軍戰門票。

此外，名列女雙第2種子的「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈8強上演驚奇逆轉秀，在首局以19比21讓出後，次局還一度陷入16比20落後劣勢，沒想到，謝沛珊、洪恩慈全數化解對手的賽末點，更接連以26比24、21比15獲勝，攜手另一組台灣女雙林芷均、林琬清前進4強。

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羽球 林湘緹 陳雨菲

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