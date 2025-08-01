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愛沙尼亞塔林國際少年運動會 台北市代表隊榮耀啟程

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北市代表隊啟程愛沙尼亞塔林參加國際少年運動會。圖／台北市政府提供
台北市代表隊啟程愛沙尼亞塔林參加國際少年運動會。圖／台北市政府提供

2025年國際少年運動會（2025 International Children’s Games, 簡稱I.C.G）8月3日至7日在愛沙尼亞塔林市（Tallinn）舉行，今年台北市代表隊由台北市政府參事王泓翔擔任城市代表兼團長，台北市政府教育局主任秘書廖文靜擔任副團長，由台北市立百齡高中承辦，率領14位隊職員以及18位中學生選手參加田徑、游泳、擊劍及3on3籃球等4項運動競賽，今天榮耀啟程出發，準備與來自世界各城市的選手一起交流，也將為台北市爭取更高的榮耀與成績。

今年台北市代表隊實力相當堅強，3對3籃球項目有近期勇奪國中籃球聯賽（JHBL）女子組冠軍，締造校隊史上第1個「5連霸」的民族實中張雨曈、劉閔臻、蔡宇妍、張紫彤選手參賽外；游泳項目更是高手如雲，南門國中黃育騰於114年全國中等學校運動會奪下3金並在國男組游泳200公尺仰式預賽破大會紀錄、弘道國中游晟114年全國中等學校運動會奪得3金、西松高中郭宥辰亦在國女組游泳4x100公尺自由式接力決賽勇奪3連霸並破大會紀錄。

此外，擊劍項目復興實中張恩瑜經選拔為2025年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽暨2025年世界青年暨青少年擊劍錦標賽中華代表隊選手，懷生國中陳禹佑曾在113年全中運奪得團體銳劍冠軍；田徑項目明德國中張哲瑋在113年中正盃跳遠項目奪金，在在顯示台北市代表隊選手優質的一面。

台北市政府希冀本屆國際少年運動會各國代表隊能再度看見台北市運動選手的競技實力與運動風範，更期待台北市代表隊選手持續秉持深厚的決心與毅力，於2025年ICG賽事為台灣以及台北市爭取榮譽。

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籃球 田徑 國際少年運動會

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