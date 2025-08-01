TPVL／台灣職業排球聯盟元年 日本球星將在熱身賽獻技

台灣職業排球聯盟（TPVL）上午舉行元年季前熱身賽記者會，宣布將於9月19日至21日於台北市立大學天母體育館開打。本次賽事不僅是TPVL四支台灣球隊台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹與台鋼天鷹首次亮相，更邀請來自日本職業排球聯盟的東京巨熊（Tokyo Great Bears）與 VOREAS 北海道來台獻技，為球迷帶來國際級對決。

日本職業排球聯盟（SVL）Executive Officer 吉田國夫、東京巨熊球星柳田將洋、大竹壹青及Voreas 北海道球星張育陞共同出席記者會。台灣職業排球聯盟期許藉由這次高強度交手，展現台灣職業排球實力與特色，並在與日本頂尖球隊的切磋中汲取經驗，攜手推動亞洲排球的交流與合作。 日本SVL東京巨熊球星柳田將洋（前排左二）、大竹壹青（左）及台北伊斯特高偉誠（前排右二）、曾祥銘，上午在熱身賽記者會中互換球衣與禮物。記者侯永全／攝影

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