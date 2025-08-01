TPVL／伊斯特與東京巨熊締結合作 高偉誠談團隊磨合漸上軌道

TPVL台北伊斯特與東京巨熊在今天正式宣佈締結合作，雙方未來將從教練、球員的技術互動、球隊經營經驗共享，延伸到品牌聯名、數位行銷等，展開全方位、多層次的深度交流，這也讓伊斯特隊長高偉誠坦言相當期待。

在今天的締結合作記者會上，伊斯特在隊長高偉誠帶領下全員出席，東京巨熊則由球星柳田將洋、大竹壱青代表出席，展現對於這次合作交流的重視，未來兩隊也將合作舉辦國際交流賽，規劃粉絲旅遊團與應援活動，打造跨國球迷交流的新模式。

談到這次伊斯特與東京巨熊締結合作，隊長高偉誠坦言除了球員間的技術交流外，SVL是亞洲頂尖的排球聯賽，伊斯特則是新成立的隊伍，相信透過雙方間的交流與行銷合作，肯定能帶來相當大的幫助。

談到球隊目前磨合狀況，高偉誠也透露球隊在7月就展開訓練，儘管前段主要是以體能訓練為主，但近期也開始更多的觸球訓練，目前團隊已經磨合5至6成，相近未來在洋將陸續加入後，能夠更快進入狀況。

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