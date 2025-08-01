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TPVL／盼元年各隊收支打平 熱身賽票價高執行長親回應

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
TPVL元年熱身賽邀請到東京巨熊、VOREAS北海道來台與TPVL四隊同場競技。記者侯永全／攝影
TPVL元年熱身賽邀請到東京巨熊、VOREAS北海道來台與TPVL四隊同場競技。記者侯永全／攝影

TPVL在今天公布首賽季熱身賽賽程，並邀請到日本SVL兩支職業勁旅東京巨熊、VOREAS北海道來台進行對決，希望帶給台灣球迷高強度的國際對決內容，不過對於這次熱身賽VIP席票價2000元一度被球迷反應過高，聯盟執行長魏雲龍也在今天親自回應。

即將在10月份展開首賽季的TPVL，將於9月19日至21日在北市大天母校區體育館先舉行熱身賽，除了聯盟4隊將首次亮相外，也邀請到東京巨熊、VOREAS北海道來台競技。

談到這次與兩支日本球隊的接洽過程，TPVL執行長魏雲龍表示，VOREAS北海道去年就曾與連莊有過交流，至於東京巨熊則是透過永信藥品與美津濃牽線，並且曾在3月時前往東京主場拜訪過並瞭解合作的可能性，最終促成兩隊兩台，這次熱身賽除了想帶給球迷高強度的比賽內容外，也希望藉機向日本職業聯盟和球團進行學習。

不過對於這次熱身賽全票票價從700元至2000元，其中VIP席要價2000元，遭到球迷反應票價偏高，TPVL執行長魏雲龍也親自解釋，「因為我們的票不是只有看一場，而是一天二至三場比賽，尤其這次我們請到兩支日本職業球隊來台跟台灣職業球隊比賽，我覺得是很難得的機會，當然我們也會帶給球迷好的觀賽體驗和比賽呈現，這樣的CP值我覺得應該是不錯。」 

對於首賽季例行賽票價要如何制定，魏雲龍也透露已經與球團有過討論，儘管各隊場租、運營成本不同，但聯盟也希望能夠盡量「親民」，甚至也不排除會有推廣性質或是與縣市政府的合作活動，「第一年我們都知道要達到賺錢是比較困難的，但也希望各隊在成本上是能夠打平，讓球員和教練都能夠在穩定的環境中繼續發揮他們的專長。」

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TPVL

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