快訊

台灣20%是暫時性稅率 賴政府談判還留有一手？

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

TPVL／職排首季熱身賽9月中登場 大竹壹青點名對決陳建禎

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
日本SVL東京巨熊球星柳田將洋（右）、大竹壹青（左）將率隊在TPVL熱身賽登場。記者侯永全／攝影
日本SVL東京巨熊球星柳田將洋（右）、大竹壹青（左）將率隊在TPVL熱身賽登場。記者侯永全／攝影

台灣職業排球聯盟（TPVL）元年將在今年10月開打，而首賽季熱身賽也確定將於9月19日至21日在北市大天母體育館舉行，除了TPVL元年四隊外，還邀請到日本SVL東京巨熊與VOREAS北海道來台進行國際級對決，為TPVL打響元年賽季第一砲。

TPVL首賽季由台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹、台鋼天鷹組成，而四支球隊在過去一段時間陸續揭曉陣容後，也將在9月19日登場的熱身賽中陸續亮相，並與來自日本的東京巨熊、VOREAS北海道進行對決。

在今天的記者會上，包括東京巨熊球星柳田將洋、大竹壹青及效力VOREAS北海道、剛結束世大運賽程的我國旅外球星張育陞都現身站台，其中柳田將洋去年就曾來台與球迷互動，談到這次將隨隊來台參賽，並且還能站上球場展現球技，他也直言相當期待，而大竹壹青更點名過去曾在日本交手過的台鋼天鷹當家球星陳建禎，期待能在場上再度與他交手，甚至將他的球攔下。

而剛代表我國參加世大運返國的張育陞也表示，這次能以旅外球員的身份跟隨球隊回到台灣出賽，讓他感到相當興奮，長年在海外征戰，也讓他更珍惜能夠在台灣球迷面前獻技的機會。

談到TPVL的成立，張育陞也直言這個舞台是台灣球員期待已久，不僅能夠帶給球員更多的保障，也能夠給年輕球員一個夢想的舞台，「希望聯盟能有好的發展，繼續帶動台灣排球的成長。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

TPVL 排球

延伸閱讀

2陸男東京街頭遇襲！陸駐日使館：日本社會近期出現排外情緒

2陸籍男子東京街頭遭4人持鐵棍襲擊 陸外交部：向日方表明關切

世大運／金牌戰失常痛哭 高承睿回國做蛋糕沉澱心情

世大運／不想被叫學霸 羽球金牌丁彥宸自爆微積分被當

相關新聞

TPVL／職排首季熱身賽9月中登場 大竹壹青點名對決陳建禎

台灣職業排球聯盟（TPVL）元年將在今年10月開打，而首賽季熱身賽也確定將於9月19日至21日在北市大天母體育館舉行，除...

TPVL／盼元年各隊收支打平 熱身賽票價高執行長親回應

TPVL在今天公布首賽季熱身賽賽程，並邀請到日本SVL兩支職業勁旅東京巨熊、VOREAS北海道來台進行對決，希望帶給台灣...

TPVL／伊斯特與東京巨熊締結合作 高偉誠談團隊磨合漸上軌道

TPVL台北伊斯特與東京巨熊在今天正式宣佈締結合作，雙方未來將從教練、球員的技術互動、球隊經營經驗共享，延伸到品牌聯名、...

LPGA／英國公開賽首日 徐薇淩繳71桿並列30名

LPGA年度五大賽最終戰的英國公開賽，今天進行第1回合，台灣女將徐薇淩抓5博蒂、吞2柏忌加1次雙柏忌，繳出低於標準1桿的...

世界田總SRY性別檢測9月上路 檢測陰性方可報女子組

世界田徑總會（World Athletics）宣布，今年9月起參加菁英賽事女子組的田徑運動員都必須接受基因檢測

足球／Attackers FC赴西班牙移訓收成效 10：0大勝對手

Formosa 7s國際七人制足球邀請賽今天進入第二天賽程，U13組在高雄楠梓足球場上演一場精彩對決，由地主隊Kaohs...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。