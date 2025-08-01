TPVL／職排首季熱身賽9月中登場 大竹壹青點名對決陳建禎

台灣職業排球聯盟（TPVL）元年將在今年10月開打，而首賽季熱身賽也確定將於9月19日至21日在北市大天母體育館舉行，除了TPVL元年四隊外，還邀請到日本SVL東京巨熊與VOREAS北海道來台進行國際級對決，為TPVL打響元年賽季第一砲。

TPVL首賽季由台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹、台鋼天鷹組成，而四支球隊在過去一段時間陸續揭曉陣容後，也將在9月19日登場的熱身賽中陸續亮相，並與來自日本的東京巨熊、VOREAS北海道進行對決。

在今天的記者會上，包括東京巨熊球星柳田將洋、大竹壹青及效力VOREAS北海道、剛結束世大運賽程的我國旅外球星張育陞都現身站台，其中柳田將洋去年就曾來台與球迷互動，談到這次將隨隊來台參賽，並且還能站上球場展現球技，他也直言相當期待，而大竹壹青更點名過去曾在日本交手過的台鋼天鷹當家球星陳建禎，期待能在場上再度與他交手，甚至將他的球攔下。

而剛代表我國參加世大運返國的張育陞也表示，這次能以旅外球員的身份跟隨球隊回到台灣出賽，讓他感到相當興奮，長年在海外征戰，也讓他更珍惜能夠在台灣球迷面前獻技的機會。

談到TPVL的成立，張育陞也直言這個舞台是台灣球員期待已久，不僅能夠帶給球員更多的保障，也能夠給年輕球員一個夢想的舞台，「希望聯盟能有好的發展，繼續帶動台灣排球的成長。」

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