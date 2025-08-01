LPGA／英國公開賽首日 徐薇淩繳71桿並列30名

LPGA年度五大賽最終戰的英國公開賽，今天進行第1回合，台灣女將徐薇淩抓5博蒂、吞2柏忌加1次雙柏忌，繳出低於標準1桿的71桿，目前並列30名，落後領先者4桿。

總獎金950萬美元（約新台幣2.8億元）的英國公開賽，是美國職業女子高爾夫協會（LPGA）年度五大賽的最後1場，今年更是賽史首度移師威爾斯（Wales）舉行，台灣共有3名女將順利躋身會內賽，包含前世界球后曾雅妮、徐薇淩及錢珮芸。

首回合開打後，台灣女將徐薇淩一開始狀態不佳，接連吞下柏忌後，所幸手感逐漸回溫，分別在第9、10及13洞抓下博蒂，雖然在第16洞出現失誤、再吞下雙柏忌，不過隨即調整回來，在倒數2洞皆以博蒂漂亮收尾，合計繳出低於標準1桿的71桿。

徐薇淩賽後接受媒體聯訪時表示，今天整體狀態還不錯，雖然中間有幾個小失誤，尤其一開賽在選桿與桿弟想法有點出入，還好後面有逐步回穩，尤其在第17洞以長推桿抓下博蒂，獲得全場觀眾熱情歡呼，讓徐薇淩直言很興奮。

另外，帶著兩屆冠軍身分挑戰英國公開賽的「微笑球后」曾雅妮，在首回合以2博蒂、2柏忌作收，繳出平標準72桿成績，暫居並列51名。她自評表現還不錯，上場不會感覺緊張，能夠自在發揮，期許在第2回合的推桿更積極一點，並克服風勢過大的考驗。

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